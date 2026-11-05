Simeone recupera a Cardoso para recibir al Barcelona

Ya reaparecido Koke Resurrección ante el Bayern, el siguiente en hacerlo será Cardoso, que se ha perdido los últimos tres encuentros por una dolencia muscular de bajo grado y que este jueves se reincorporó ya a la dinámica del trabajo del grupo para ultimar su puesta a punto, que debe desembocar en su disponibilidad en el duelo del próximo domingo en el Metropolitano.

También vuelve Hjulmand, aunque en su caso tras la sanción que lo impidió jugar el pasado martes ante el Bayern Múnich por su expulsión en la anterior jornada de la Liga de Campeones frente al Stuttgart.

En cambio, Cuti Romero sigue de baja. Aunque ya entró en la convocatoria del pasado sábado contra el Levante tras superar una distensión muscular, ese día no disputó ningún minuto, pese a que había sido probado por el técnico el día anterior en el teórico once titular.

Tampoco se entrenó ni el domingo ni el lunes; se quedó fuera de la lista frente al Bayern Múnich, no se ha ejercitado tampoco este jueves y se perderá el encuentro contra el Barcelona.