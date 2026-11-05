ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 09:00

Simeone recupera a Cardoso para recibir al Barcelona

Imagen sin descripción

Majadahonda (España), 5 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera para el partido del próximo domingo contra el Barcelona por el liderato de LaLiga EA Sports a Johnny Cardoso, ya restablecido de una lesión muscular, y Morten Hjulmand, sancionado ante el Bayern, con lo que sólo mantiene la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero, que sigue al margen.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ya reaparecido Koke Resurrección ante el Bayern, el siguiente en hacerlo será Cardoso, que se ha perdido los últimos tres encuentros por una dolencia muscular de bajo grado y que este jueves se reincorporó ya a la dinámica del trabajo del grupo para ultimar su puesta a punto, que debe desembocar en su disponibilidad en el duelo del próximo domingo en el Metropolitano.

También vuelve Hjulmand, aunque en su caso tras la sanción que lo impidió jugar el pasado martes ante el Bayern Múnich por su expulsión en la anterior jornada de la Liga de Campeones frente al Stuttgart.

En cambio, Cuti Romero sigue de baja. Aunque ya entró en la convocatoria del pasado sábado contra el Levante tras superar una distensión muscular, ese día no disputó ningún minuto, pese a que había sido probado por el técnico el día anterior en el teórico once titular.

Tampoco se entrenó ni el domingo ni el lunes; se quedó fuera de la lista frente al Bayern Múnich, no se ha ejercitado tampoco este jueves y se perderá el encuentro contra el Barcelona.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
03
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar