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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 14:40

Ultras húngaros hacen saludos fascistas y exhiben camisetas de Mussolini en Milán

Imagen sin descripción

Roma, 5 nov (EFE).- Decenas de aficionados ultras del Ferencváros húngaro se concentraron este jueves en la plaza del Duomo de Milán (norte), donde exhibieron camisetas con la imagen del dictador italiano Benito Mussolini, desplegaron pancartas con mensajes de extrema derecha y realizaron saludos fascistas.

Por EFE
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La concentración se produjo horas antes del partido de la Liga Europa que enfrenta al club de Budapest con el AC Milan en la ciudad italiana a las 18:45 hora local (17:45 GMT).

Los seguidores, pertenecientes al grupo radical conocido como 'Green Monsters', se situaron frente a la catedral milanesa para desplegar una gran pancarta en inglés con el lema "We have to defend Europe!'('Tenemos que defender Europa'), además de distintivos contrarios al colectivo LGTBI.

Vestidos mayoritariamente de negro y algunos con pañuelos verdes, los aficionados corearon consignas, saltaron y encendieron bengalas en la plaza, según los vídeos difundidos por medios italianos y por el propio grupo en sus redes sociales.

En algunas de las grabaciones, compartidas incluso en los canales del propio colectivo ultra, se observa a miembros del grupo realizando el saludo romano y exhibiendo prendas con el rostro de Mussolini.

Entre los mensajes expuestos también figuró una pancarta de apoyo al párroco milanés Giannicola Maria Simone con el lema 'Rispetto, padre' ('Respeto, padre', en español), tras el gesto de rechazo que el sacerdote dedicó semanas atrás a los participantes de los disturbios y destrozos en la ciudad el pasado 17 de octubre.

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