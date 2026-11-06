Aguirre: “Al Real Madrid se le gana jugando perfecto”

“No va a ser fácil, pero nuestra mentalidad es ganar. En casa, el Madrid te motiva evidentemente. No necesito invertir más tiempo en hablar de motivación con los jugadores. Esta vez no hace falta, es algo natural. Juegas contra un grande de Europa y del mundo, con un grandísimo técnico y grandísimos jugadores”, explicó.

Asimismo, Aguirre recordó que vienen de hacer una Liga de Campeones perfecta y tienen un palmarés brillante. “Puedes estar toda la tarde hablando de ellos, pero vamos a intentarlo. En un partido nuevo pasan muchas cosas. Bajo ninguna circunstancia vamos con la vitola de que no podemos ganar o de que ellos son los favoritos. Vamos a pelear seguro”, dijo.

Además, el Vasco también tuvo palabras de reconocimiento para el técnico madridista: “A José lo conozco hace muchos años. Es muy buen amigo y buen entrenador. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido muy amable conmigo, un caballero y siempre dispuesto al diálogo. En ese sentido, es un grande del fútbol. Ha hecho historia y merece todo mi respeto”.

También habló de cómo parar a Kylian Mbappé: “Es un jugador que no voy a descubrir ahora. Tiene un uno contra uno indefendible, pero somos once e intentaremos neutralizar a todo el Real Madrid. Intentaremos que no esté cómodo, ni él ni nadie, y que no pueda desarrollar su velocidad, su juego espectacular y su definición. No digo nada que no sepamos todos los que estamos en esta sala”.

Por otro lado, el técnico mexicano apuntó que espera un gran ambiente en Mestalla para buscar la primera victoria del equipo como local: “Espero un Mestalla que apriete y que anime a su equipo. Hay que darle alegría y corresponder a ese entusiasmo con lo que nos corresponde”.

“Que la gente no vea un equipo apático, sino un equipo que esté en la misma línea que ellos. Muy intenso, con muchas ganas de ganar y mucha energía. Ojalá se dé todo con un buen resultado. Sería fantástico”, agregó.

Además, fue preguntado por nombres como Sadiq Umar o Ryunosuke Sato. Sobre el nigeriano, Aguirre dijo que “es un personaje, pero es un buen muchacho, un chico de buen corazón. Su labor fuera del terreno de juego así lo avala, con su país y con su pueblo. Es un chico de enorme corazón, bondadoso y generoso”.

“Luego sí, es un jugador especial por su forma, su talla y su talento. Hace cosas de gente grande, en todos los sentidos. He tenido jugadores de ese corte, caóticos, sí. Pero es muy buen muchacho y eso ayuda mucho. Hay caóticos que tienen su truco y hay que entrarles por otra parte. Este es frontal y responde bien. Está sano y está con nosotros. Estoy muy contento de que su rodilla esté bien y la cabeza también. Vamos a ver si es capaz de darnos más alegrías con la pelota”, siguió.

Sobre el japonés Sato, dijo: “Es un jugador joven, muy joven, y yo le exijo que compita mejor. Es un muy buen jugador con la pelota y, sin ella, le pido un poquito más de agresividad. Que muestre la personalidad que tiene con la pelota también sin ella”.

“Está mejorando. Está en un equipo donde hay mucha competencia y tendrá su oportunidad sin lugar a dudas. Valoro mucho que haga el esfuerzo por estar aquí. Hace el esfuerzo por estar en la sub-23 y por estar aquí, en la Copa. Creo que es un chico que merece una oportunidad y la va a tener, tarde o temprano. Sí le pido un poquito más de intensidad y agresividad en los entrenamientos para que llegue su oportunidad, que llegará seguramente”, agregó.

Por último, Aguirre habló sobre el nuevo inversor del Valencia, Pitchwise Holdings, que ha comprado el 42 % de las acciones a Peter Lim, sobre el que dijo que “son gente a la que le gustan mucho los datos. Braulio nos viene a pedir datos de expectativa de gol, kilómetros y todas las métricas”.

“Quiere saber cómo estamos en muchos aspectos del juego y del físico. Eso es lo que les hemos trasladado. Braulio me ha dicho que han pedido datos a mi gente y se los han pasado. Ahora mismo están en ello”, finalizó.