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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 09:40

Aguirre manda un abrazo y condolencias a la familia de Jesús de Miguel y ánimo a Owono

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Valencia (España), 6 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, Javier Aguirre, comenzó la rueda de prensa previa al partido que disputan este sábado en Mestalla ante el Real Madrid mandando un abrazo a la familia del futbolista Jesús de Miguel, fallecido esta semana, y también quiso mandar ánimos al meta Jesús Owono, ya que aseguró que estará pasando muy mal momento, tras verse involucrado en la desgraciada acción que propició la muerte del delantero.

Por EFE
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"Un abrazo entrañable a su familia, son cosas que, yo que jugué quince años al fútbol, que tengo diez cirugías en el cuerpo, duelen. Todos formamos parte de la familia el fútbol, abrazo grande, mis condolencias al Tenerife, a la familia de Owono, que lo estará pasando mal y al pobre chaval", indicó el técnico mexicano.

"Es mi trabajo desde hace cincuenta años y estas pérdidas nos duelen a todos, me pasó con un jugador mío como jugador, son heridas que nunca cierran, pero es la vida misma, rezar por su descanso eterno", añadió.

Preguntado por si se debía haber suspendido esta jornada, el veterano técnico mexicano comentó que "es complicado acertar con una respuesta". "Entiendo que es una maquinaria que está en funcionamiento y no hay manera de meter los partidos en otra fecha, pasó con la Copa y están muy apretados los calendarios", agregó.

"No acertaría en decir si está bien o está mal que juguemos. cada uno lleva el luto lo mejor que puede. Es algo que nos hace daño a todos los que formamos parte de este negocio", concluyó.

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