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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 10:15

Anselmi: “El Betis es un equipo completo y me gusta lo que hace”

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Elche (Alicante, España), 6 nov (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, elogió este viernes en rueda de prensa al Real Betis de Manuel Pellegrini, próximo rival de su equipo, al que definió como “un equipo completo” y del que dijo que le gusta todo lo que hace.

Por EFE
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“Cuando tiene la pelota tiene mucha jerarquía. Por momentos defiende el partido, pero también deja descolgados jugadores para contragolpear rápido”, explicó el rosarino, que calificó al Betis como “uno de los mejores equipos” de LaLiga.

Anselmi pronosticó un encuentro más abierto que los disputados por el Elche ante el Celta y el Valencia, si bien precisó que no desea que sea un partido de “ida y vuelta”, ya que las transiciones ofensivas son, en su opinión, uno de los puntos fuertes del conjunto sevillano.

“Debemos controlar el partido, acabar las jugadas, estar bien balanceados y jugar sin ansiedad”, añadió Anselmi, a quien no sorprendió la presencia de dos jugadores del Betis en la reciente convocatoria de la selección española, ya que considera que es un reflejo del buen momento colectivo del equipo.

El técnico aseguró que el Elche llega en buenas condiciones al encuentro a pesar de la última derrota, ya que indicó que a su equipo “no lo define un resultado, sino un proceso y lo que desarrolla en el campo”.

“Vamos entendiendo lo que queremos hacer, somos un equipo sólido defensivamente, que sabe estar coordinado y competir juntos”, subrayó el rosarino.

Anselmi reconoció las dificultades del Elche ante los equipos que se sitúan en bloque bajo, si bien precisó que no es fácil para ningún conjunto ganar a los rivales que plantean este tipo de estrategias.

“Los rivales nos respetan en casa, pero no espero un partido así ante el Betis. Tenemos que tener paciencia, porque la impaciencia favorece el error y el error, al rival”, explicó.

El argentino calificó como “ruido” los rumores sobre posibles salidas de jugadores en el mercado de invierno, como la de Buba Sangaré, quien, según varios medios, está en la órbita de equipos extranjeros.

“Para dar un salto profesional hay que hacerlo bien en tu equipo. Si pones el foco en otro lado no lo harás bien”, comentó el entrenador, que negó que el equipo tenga ansiedad por lograr su primer triunfo como local.

“Nuestro objetivo es sumar puntos y repetir lo que venimos haciendo, sea dentro o fuera. No me gusta distinguir entre una cosa y la otra”, argumentó Anselmi, quien señaló que los aficionados ilicitanos, más allá de los resultados, pueden ver a un Elche que compite y que se muestra como “un ser vivo que transmite”.

El argentino, por último, se mostró orgulloso de que los jugadores Lucas Cepeda y Roy Revivo hayan sido convocados por Chile e Israel, respectivamente, y no expresó preocupación por las posibles consecuencias físicas de sus compromisos internacionales.

“Hay viajes, partidos y riesgos. Pero nosotros trabajaremos la próxima semana sin dos futbolistas. Otros equipos tienen diez internacionales y no podrán entrenar igual”, concluyó.

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