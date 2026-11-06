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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 06:05

China está en conversaciones con LaLiga pero pide "tiempo para digerir" el tema Mbappé

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Salamanca (España), 6 nov (EFE).- El embajador chino en España, Yao Jing, explicó este viernes que su Gobierno está "en comunicaciones" con LaLiga, el Real Madrid y otras instituciones y asociaciones españolas para abordar el "desafortunado accidente" de las declaraciones de Kylian Mbappé, pero pidió "tiempo para digerir" unas palabras que han causado dolor en su país.

Por EFE
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"No hay negociaciones, pero sí comunicaciones, basadas en el entendimiento mutuo", dijo el diplomático a EFE, antes de participar en el Salamanca Forum de la Universidad de Salamanca (oeste de España), preguntado por si hay negociaciones en marcha para resolver esta crisis por la que el Real Madrid continúa ausente de las retransmisiones de fútbol español en China.

La situación continúa así pese a las disculpas presentadas por el club y Mbappé, por una controversia que comenzó cuando el delantero afirmó que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro sobre el de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparecía en el montaje.

"Este desafortunado accidente hirió los sentimientos de mucha gente en China, que tiene que digerir la situación actual", señaló el embajador, quien se muestra confiado en que la situación se resuelva en un marco de "interacciones basadas en el respetuo mutuo".

Las palabras del jugador provocaron rupturas comerciales y llevaron a la televisión estatal china CCTV a suspender la semana pasada las retransmisiones de LaLiga, tras lo cual el Real Madrid presentó disculpas, que la radiotelevisión estatal confirmó haber recibido y también este jueves el embajador en España, aunque no se anunció cuándo se reanudarán las emisiones.

"Falta tiempo, el pueblo chino necesita tiempo para la digestión, no es un tema fácil para el pueblo chino, y es un club que ha tenido muchos seguidores y mucho amor en China", indicó por su parte Xie Tianyu, agregado de la embajada china en España, que acompaña al embajador en su visita a Salamanca.

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