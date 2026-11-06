El fútbol español se vuelca con la familia de Jesús de Miguel

Fran Sol, a pesar de no haber conocido personalmente a Jesús de Miguel, decidió impulsar una campaña de financiación colectiva a través de GoFundMe. El objetivo inicial era de 5000 euros y acaba de superar los 98.000 euros, según informa LaLiga, en una movilización en la que también han participado varios futbolistas conocidos como Pedro Porro, Marc Bartra, Álvaro Morata, Álex Baena, Carles Aleñá, Álvaro Fidalgo y Peter Federico, entre otros.

Christian Septien, presidente del Cádiz CF, ha donado a título personal 15.000 euros a la campaña. Los clubes de LaLiga Hypermotion también ofrecen ayuda directa a la familia De Miguel. El Burgos CF destinará íntegramente la recaudación de taquilla del partido que disputará frente al CD Tenerife en El Plantío, previsto para el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027. Y en esa línea, la UD Almería, por iniciativa de su presidente, Mohammed Al Khereiji, donará la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su encuentro como local ante el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 34.

Además del apoyo económico, se producirán gestos inolvidables. La UD Las Palmas disputará su encuentro del domingo frente al CD Eldense con su tercera equipación, de colores blanco y azul, en homenaje al CD Tenerife. Por su parte, el conjunto alicantino vestirá de negro como señal de luto.

Estas iniciativas se añaden al homenaje conjunto organizado por LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Liga F durante los encuentros del 6 al 9 de noviembre. Los jugadores saltarán con camisetas con el dorsal 9 y el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', mientras que los partidos incluirán un minuto de silencio y una interrupción a partir del minuto 9 para recordar al delantero, informa LaLiga.

El CD Tenerife celebrará este sábado un acto de homenaje abierto a su afición en el estadio Heliodoro Rodríguez López, al que acudirá una representación institucional y deportiva de la UD Las Palmas, liderada por su presidente, Miguel Ángel Ramírez. El acto podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion y el canal oficial de YouTube de LaLiga, además de en los canales oficiales de la RFEF.