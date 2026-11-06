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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 10:35

El madridista Bernardo Silva, nuevo capitán de Portugal tras la retirada de Cristiano

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Oeiras (Portugal), 6 nov (EFE).- Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, será el nuevo capitán de la selección de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo, según anunció este viernes el seleccionador, Jorge Jesus.

Por EFE
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En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Jesus afirmó que, tras la marcha de Cristiano, el brazalete corresponderá al futbolista con más partidos internacionales entre los convocados, Bernardo Silva, con 115, y destacó el buen momento que atraviesa el centrocampista en su primera temporada en el Real Madrid.

"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó el técnico.

Añadió que en la selección podrá "aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador".

Bernardo Silva, centrocampista ofensivo de 32 años, es uno de los 28 futbolistas incluidos en la primera convocatoria de Jesus tras la retirada de Cristiano Ronaldo, para los partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones.

Cristiano anunció este jueves su retirada de la selección tras las desavenencias con Jorge Jesus que lo llevaron a abandonar repentinamente la última concentración el pasado 30 de septiembre.

Según explicó el delantero, el desencuentro se debió a que el técnico lo había hecho calentar durante media hora, sin darle entrada al campo, en un partido disputado unos días antes.

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