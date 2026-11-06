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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 14:25

El padre de Neymar es el nuevo director ejecutivo del Santos

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El padre de Neymar Jr. es el nuevo director ejecutivo del Santos, cargo que asumirá formalmente hasta finales de 2026, según anunció este viernes el club brasileño.

Por EFE
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Desde su nuevo rol corporativo, Neymar da Silva Santos colaborará con la gestión central del club, participará en la administración e integración de áreas clave como el departamento de fútbol, mercadotecnia y la división de nuevos negocios, de acuerdo al comunicado de la entidad.

En paralelo, el padre del astro deportivo presidirá el Instituto Meninos da Vila, espacio orientado a la detección y captación de jóvenes talentos.

El cargo estaba vacante desde mayo del 2025, cuando Pedro Martins, quien además fue vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, abandonó la posición.

Al ser un cargo que responde a la presidencia del club, se espera que el padre de Neymar asuma el cargo hasta diciembre, cuando se celebrarán elecciones para definir quien comandará el trienio 2027-2029, en las que el actual presidente, Marcelo Teixeira, aspirará a la reelección.

'Neymar pai', como se lo conoce en Brasil, ha sido una figura muy activa en la institución desde el regreso de su hijo al club paulista en enero de 2025.

A través de la empresa NR Sports, que gestiona la carrera del exjugador del Barcelona FC y el PSG, el ejecutivo participó de la remodelación de distintas áreas del estadio Vila Belmiro e incluso ayudó a subsanar la deuda para levantar el 'Transfer Ban' impuesto por la FIFA y concretar la reciente incorporación de Philippe Coutinho al equipo.

Bajo comando de la dirección técnica de Cuca, Santos está en novena posición del Campeonato Brasileño, en puesto de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana.

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