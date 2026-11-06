El Valencia busca la primera victoria en Mestalla ante un Madrid que mira al liderato

El conjunto che no gana al Madrid en Mestalla desde mayo de 2023, cuando se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego López. En las tres temporadas siguientes, el saldo en el feudo valencianista es de un empate y dos victorias blancas.

Este será el último Valencia-Real Madrid de la historia de Mestalla, antes del traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, siempre que la Copa del Rey no vuelva a cruzar a ambos equipos en el feudo blanquinegro. Valencianistas y madridistas buscarán tres puntos para ambiciones muy diferentes: huir del descenso y asaltar el liderato.

Los valencianistas lograron el pasado fin de semana en Elche la primera victoria de la era Aguirre en el cuarto partido del mexicano, y, aunque siguen anclados en la penúltima posición, se colocaron a un punto de la salvación.

Para el partido, Aguirre no podrá contar con los lesionados Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López y Sergi Canós, mientras que podría recuperar a José Copete y volvería el sancionado Harvey Elliott. Para frenar el potencial ofensivo del equipo blanco, es probable que el Vasco opte por una línea de cinco defensas y podría entrar en ataque su máximo goleador Sadiq.

Por su parte, el Real Madrid busca la que sería la octava victoria consecutiva para marcharse al parón de selecciones con las mejores sensaciones. El premio, si gana, será doble, ya que el domingo se enfrentan entre sí Atlético de Madrid (segundo en LaLiga) y Barcelona (primero), por lo que al menos uno de los dos se dejará puntos.

No es partidario Jose Mourinho de dar demasiadas pistas sobre su alineación, pero las rotaciones después de tres partidos en siete días (todos fuera de casa) le han obligado a adelantar parte de su once. Tras el encuentro contra el AEK, confirmó que había sustituido a Diomande y Bernardo pensando en Valencia, así como que Huijsen, Konaté, Tchouaméni y Arda Güler serían titulares.

"Como habéis visto, he cambiado a algunos jugadores para el partido del AEK, es fácil de entender que, a pesar de que Militao y Rüdiger han hecho un óptimo partido, mañana jugarán Konaté y Dean [Huijsen]. Intentar repartir minutos en jugadores que se pueden repartir", afirmó el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro de Mestalla.

En la portería repetirá Courtois. En defensa, la duda es si las rotaciones se extenderán a los laterales, dando entrada a Trent y Carreras, o si se aferrarán a la titularidad Dumfries y Cucurella. La pareja de baile de Tchouaméni, al margen de Bernardo, podría ser Valverde, que terminó el partido en Grecia en esa posición, y por delante parecen seguros Bellingham, Diomande y Mbappé.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau o De Haas, Pepelu, Tárrega, Gayà; Guido, Mayol, Guerra; Rioja o Sadiq y Danjuma.

Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

Árbitro: pendiente de designación.