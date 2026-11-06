El Valencia izará la bandera del CD Tenerife a media asta en recuerdo a Jesús de Miguel

Como ya anunció LaLiga, los jugadores de ambos equipos saltarán al terreno de juego de forma intercalada y con camisetas de recuerdo a Jesús de Miguel y un ramo de flores.

Previamente al inicio del encuentro, se guardará un minuto de silencio y, en el minuto 9, coincidiendo con el dorsal que lucía el futbolista, se detendrá el juego para recordarle.

“El Valencia CF quiere trasladar su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, así como al CD Tenerife, en estos momentos tan difíciles”, finalizó el comunicado con el que el Valencia anunció su iniciativa.