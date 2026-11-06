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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 07:50

El Valencia izará la bandera del CD Tenerife a media asta en recuerdo a Jesús de Miguel

Imagen sin descripción

Valencia, 6 nov (EFE).- El Valencia CF izará la bandera del CD Tenerife a media asta, desde mañana sábado hasta el fin de la presente jornada de LaLiga EA SPORTS y LaLiga HYPERMOTION, en honor a Jesús de Miguel, el delantero tinerfeñista fallecido el pasado martes.

Por EFE
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Como ya anunció LaLiga, los jugadores de ambos equipos saltarán al terreno de juego de forma intercalada y con camisetas de recuerdo a Jesús de Miguel y un ramo de flores.

Previamente al inicio del encuentro, se guardará un minuto de silencio y, en el minuto 9, coincidiendo con el dorsal que lucía el futbolista, se detendrá el juego para recordarle.

“El Valencia CF quiere trasladar su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, así como al CD Tenerife, en estos momentos tan difíciles”, finalizó el comunicado con el que el Valencia anunció su iniciativa.

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