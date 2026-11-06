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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 17:20

El venezolano Salomón Rondón renueva su contrato con Pachuca hasta 2028

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Pachuca (México), 6 nov (EFE).- El Pachuca, del fútbol mexicano, anunció este viernes que el delantero venezolano Salomón Rondón renovó su contrato hasta el 2028.

Por EFE
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"El rey prolongará su estadía en el reino de la 'Bella Airosa'. Salomón Rondón renueva su contrato hasta el 2028. ¡Viva el rey Salomón!", escribió el equipo a través de sus redes sociales.

El anuncio fue acompañado de un vídeo en el sitio de 'X' de los Tuzos en el que se comparten una serie de los mejores goles de Rondón.

En el Apertura local, Salomón Rondón marcha como el máximo goleador del certamen con 15 tantos convertidos en 15 partidos.

El jugador de 37 años arribó al Pachuca para el torneo de Clausura 2024, certamen en el que marcó ocho goles.

En el Apertura de aquel año su cuota bajó a cinco. Marcó nueve tantos para el Clausura 2025 y sumó cinco en el Clausura 2026.

El caraqueño explotó en este certamen en el que acumula 15 anotaciones a dos jornadas del final de la fase regular.

A pesar de su buen momento, Rondón no fue convocado por el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo de su país para la fecha FIFA de este mes, lo que ha levantado polémica en la afición y medios de comunicación en su nación.

Salomón Rondón tiene un largo recorrido por el fútbol internacional.

Arrancó su carrera en el Aragua de su país en el 2006, equipo del que saltó a Europa para jugar con Las Palmas de la segunda división de España, club del que pasó al Málaga de la máxima categoría.

En Rusia defendió las camisetas del Rubin Kazán y del Zenit.

En la Premier League estuvo con el West Bromwich Albion y el Newcastle United.

Luego de una aventura por china, con el Dalian Pro, regresó a Rusia con el CSKA de Moscú.

Entre 2021 y 2022 volvió a Inglaterra para jugar con el Everton.

Antes de firmar con el Pachuca estuvo en el River Plate argentino y tuvo un corto periodo con el Real Oviedo español.

Los 15 goles que acumula en el Apertura mexicano lo tienen cerca de terminar en la cima de los anotadores ya que le saca cinco tantos a Henry Martín, del América, a dos partidos del final.

Este sábado, en la decimosexta jornada, Rondón y el Pachuca visitarán al Atlas y cerrarán el certamen con el duelo en casa contra el Toluca el sábado 21 de este mes.

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