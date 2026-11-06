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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 10:50

Güler y Tchouaméni regresan a una convocatoria tras perderse el partido de Atenas

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Madrid, 6 nov (EFE).- Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la duodécima jornada de LaLiga ante el Valencia este sábado, en una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Ferland Mendy y en la que tampoco está Vinícius, que cumple su último partido de sanción.

Por EFE
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El turco y el francés se perdieron el viaje de su equipo a Atenas entre semana por descanso, ya que Jose Mourinho consideró que necesitaban recuperación en una semana en la que el Real Madrid jugará tres partidos en siete días. Tchouaméni, de hecho, entrenó en solitario en la sesión del jueves, pero regresó con el grupo ya este viernes.

El otro cambio respecto a la convocatoria del AEK de Atenas es la salida de Vinícius, en su caso por sanción. El brasileño cumple ante el Valencia el último de los cuatro partidos de suspensión que recibió con motivo de la roja que vio ante el Villarreal. Vinícius, además, no entrenó junto a sus compañeros en la sesión del viernes.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Valencia. La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que entrena con sus compañeros desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho.

El regreso de Güler y Tchouaméni a la lista de Mourinho perjudica a Sergio Martínez. El jugador del Real Madrid Castilla viajó con el equipo a Atenas ante la ausencia de centrocampistas, pero se cae de la convocatoria para el Valencia y sigue sin debutar con el primer equipo.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Valencia la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

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