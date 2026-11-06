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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 07:00

Jose Mourinho, sobre suspender la jornada: "Que hable quien conozca a Jesús"

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Madrid, 6 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que considera que debería opinar "quien conozca a Jesús [de Miguel]" sobre la posibilidad de suspender la jornada de fútbol en España a causa de su fallecimiento el pasado martes.

Por EFE
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"Según he sido informado, hay homenajes bonitos organizados que se van a realizar de modo transversal en todas las competiciones, esto me parece significativo. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal. Al ser imposible, sólo su familia, amigos y compañeros pueden responder qué le gustaría a Jesús que pasara", añadió, respecto al comunicado del sindicato de futbolistas AFE en el que se solicita la suspensión.

"Si a él le gustaría no fútbol o si a él le gustaría ser recordado con un homenaje bonito, transversal, en todas las divisiones y en todos los estadios del fútbol español. Es una cosa, para él, su familia y amigos y compañeros, no me parece que alguno de nosotros pueda decir esto o lo otro. El homenaje es a Jesús, pues que hable quien conozca profundamente a Jesús y lo que le gustaría a él", terminó.

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