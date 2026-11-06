Las cuatro certezas de Mourinho

Mourinho no dejó espacio para las dudas en su última rueda de prensa. "Es fácil de entender que a pesar de que Militao y Rüdiger han hecho un óptimo partido, mañana jugarán Konaté y Huijsen", aseguró el entrenador blanco, que pretende distribuir los esfuerzos de sus futbolistas después de tres desplazamientos consecutivos en apenas siete días y con el parón internacional a la vuelta de la esquina.

Esa decisión supondrá el regreso de una pareja de centrales que descansó en Atenas y que reúne dos perfiles complementarios. Huijsen aporta criterio en la salida del balón y capacidad para superar líneas mediante el pase con buena construcción desde atrás. Konaté ofrece potencia física y contundencia en los enfrentamientos individuales.

Ambos representan una apuesta por combinar la elaboración y la fortaleza defensiva, aunque su regreso también evidencia la competencia que Mourinho ha conseguido establecer en el centro de la zaga. Ni siquiera la buena actuación de sus sustitutos en Grecia ha modificado una planificación que el portugués considera fundamental para mantener el nivel competitivo.

Especialmente significativo fue el caso de Militao, que recuperó la titularidad después de un largo periodo de ausencia por lesión y respondió satisfactoriamente. Mourinho reconoció tras el encuentro que su comienzo resultó complicado por la falta de ritmo, pero destacó su capacidad para asentarse con el paso de los minutos.

Rüdiger también cumplió en Atenas, aunque ambos tendrán que dejar paso a los dos centrales elegidos para Mestalla. Una circunstancia que refleja la abundancia de alternativas defensivas de Mourinho, obligado a administrar una plantilla que afronta una acumulación excesiva de encuentros.

La planificación de Mourinho no se limita a la defensa. Después de ganar al AEK, Mourinho anunció que introduciría cuatro o cinco modificaciones frente al Valencia y pronunció cuatro nombres: "Dean, Konaté, Tchouaméni y Arda". Los dos últimos no viajaron a Grecia, dentro de una estrategia destinada a reducir el desgaste de sus jugadores.

En el caso de Tchouaméni, el técnico portugués fue más explícito. Cuando explicó por qué sustituyó a Bernardo Silva en Atenas y mantuvo sobre el césped a Eduardo Camavinga, señaló que el primero jugaría en Valencia. Tchouaméni, que durante la semana realizó trabajo específico al margen del grupo, completó este viernes el entrenamiento con normalidad y quedó en condiciones de regresar al equipo.

Su presencia permitirá recuperar a un futbolista fundamental para ocupar espacios y sostener el equilibrio del centro del campo. Su capacidad para interpretar las necesidades defensivas es muy valiosa dentro de una plantilla con numerosos jugadores de vocación ofensiva.

Güler representa el otro extremo de esa estructura. El turco, reservado también para Mestalla, aporta imaginación, precisión en el último pase y capacidad para conectar el centro del campo con los atacantes. Su regreso, en la zona derecha, con Diomande en la izquierda todavía sin Vinícius por sanción, no ofrece dudas a Mourinho, que cuenta con una pieza creativa que permite encontrar soluciones cerca del área contraria.

El técnico portugués, que este viernes ratificó únicamente las titularidades de Huijsen y Konaté, afronta el encuentro con una planificación que comenzó antes de viajar a Atenas. Dos centrales, un mediocentro y un creador señalados para afrontar el último esfuerzo antes del parón internacional. Son cuatro nombres y cuatro certezas en el once de Mourinho con el que intentará asaltar Mestalla.