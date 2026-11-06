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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 07:05

Mourinho, sobre Vinícius: "Un jugador bueno, incluso en momentos negativos, puede volver"

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Madrid, 6 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró, sobre Vinícius, que "un jugador muy bueno es un jugador que, incluso en sus momentos negativos, te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal", en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Valencia (sábado, 7 de noviembre, 21.00 horas/20.00 GMT).

Por EFE
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"Un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel, intentar diferentes estrategias de juego, de gestión personal, de juego entre mano derecha y mano izquierda, y creer siempre en el verdadero potencial del jugador. Un jugador malo será siempre un jugador malo, un jugador muy bueno es un jugador que, incluso en sus momentos negativos, te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal", añadió.

Destacó la particularidad de la situación del brasileño: "El partido que Vinícius ha hecho en Atenas, si no es Vinícius y es un jugador normal, todos diríamos: 'Un buen partido, partido como su equipo, no increíble, pero bien'. Como es Vinícius, y de él se espera siempre al que el año pasado me ha eliminado de la 'Champions'..., hay que continuar trabajando con todas las estrategias posibles, a todos los niveles. Hay una que para mí es muy importante, que es la amistad de sus compañeros".

"Para mí lo más importante es el equipo, nunca por voluntad propia he perjudicado al equipo para beneficiar a un jugador. Cuando volvemos a la normalidad y Vinícius esté disponible, haré mi gestión. Yo, como entrenador, no pienso partido a partido, debo pensar en la secuencia de partidos que tenemos. Este partido con AEK era para Vinícius, para reposar a algún jugador como Arda. Pero, a la hora de la verdad, que es la hora de decidir quién juega, el equipo tiene que venir siempre por encima del jugador", resumió.

También tuvo palabras para Fede Valverde: "Desde que coincidimos, he visto un chico óptimo profesional, humilde, amigo de sus compañeros, sin ser una de estas voces que se sienten cada día en cada momento, es un chico que está ahí, ejemplo para todos. Creo que el hecho de que [sea] oficialmente el capitán del Real Madrid le ha dado un sentido de responsabilidad que tiene que ser así, no es algo fácil".

A pesar de estar contento con su plantilla, destacó que todavía queda margen de mejora. "Es mejor no remontar, es mejor 3-0. Remontar significa muchas cosas positivas, pero también alguna negativa. Lo positivo es la creencia, el grupo, la amistad, la abertura a situaciones de riesgo, un banquillo rico, la motivación, saber qué camiseta tienes. Y ese lado negativo tenemos que trabajarlo, encontrar más uniformidad a la hora de empezar partidos bien, como hemos empezado en Santander, prácticamente en todos en nuestra casa. Hay mucho que hacer", terminó.

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