ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 12:55

Paulo Fonseca se estrenará con el Sporting ante el Moreirense

Imagen sin descripción

Lisboa, 6 nov (EFE).- El Sporting estrenará este sábado a su nuevo técnico, Paulo Fonseca, contra el Moreirense, en partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga de Portugal.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Fonseca llegó esta semana procedente del Lyon para sustituir al destituido Rui Borges y tendrá ante el Moreirense, noveno clasificado, su primer reto en el intento de acortar distancias entre su nuevo equipo, tercero, y su antiguo conjunto, el líder Oporto, a nueve puntos de distancia.

En el último partido de Borges, el Sporting cumplió en la última jornada contra el Casa Pia (0-2), aunque Luis Suárez rompió su racha de diez encuentros consecutivos marcando.

El delantero colombiano, que suma ocho dianas en esta Liga Portugal, volvió a quedarse en blanco esta semana en la Liga de Campeones, en la que el conjunto lisboeta derrotó al Shakhtar Donetsk (0-1).

Sin embargo, la filosofía de Paulo Fonseca parece encajar con las características de Luis Suárez, ya que el entrenador prefiere que sus atacantes retrocedan y contribuyan a la faceta creativa, algo en lo que el 'cafetero' se siente cómodo.

El domingo, el campeón Oporto visitará al Vitória de Guimarães (13º) en un momento de forma excepcional liderado por los españoles Borja Sainz y Gabri Veiga, que contribuyeron cada uno con un gol y una asistencia en la goleada frente al Estoril (4-0).

Los dragones, hasta ahora más conocidos por su solidez defensiva que por su fulminante ataque, lograron después otro triunfo contundente, esta vez en 'Champions' frente al Nápoles (4-1), en la que Veiga, con otro tanto y asistencia, fue fundamental para asegurar los primeros puntos en la competición.

El último gol de esa exhibición lo marcó de penalti el también español Samu Aghehowa, que poco a poco va recuperando la forma que tenía antes de estar siete meses de baja por lesión.

Ese mismo día, el Benfica, segundo y a cinco puntos del líder, visitará al Estrela da Amadora (12º). Las 'águilas' son un vehículo con motor argentino.

En la Liga Portugal, Claudio Echeverri salió del banquillo y marcó la diferencia en la victoria ante el Alverca (1-0, gol del griego Pavlidis de penalti), siendo considerado el mejor jugador del partido.

En la Liga Europa, ante el Lech Poznan polaco, Gianluca Prestianni volvió a destacar con los lisboetas al marcar un gol, mientras que el también 'albiceleste' Enzo Barrenechea dio una asistencia en su regreso a la competición tras más de un mes de baja.

Partidos de la undécima jornada de la Liga Portugal:

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar