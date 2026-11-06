Paulo Fonseca se estrenará con el Sporting ante el Moreirense

Fonseca llegó esta semana procedente del Lyon para sustituir al destituido Rui Borges y tendrá ante el Moreirense, noveno clasificado, su primer reto en el intento de acortar distancias entre su nuevo equipo, tercero, y su antiguo conjunto, el líder Oporto, a nueve puntos de distancia.

En el último partido de Borges, el Sporting cumplió en la última jornada contra el Casa Pia (0-2), aunque Luis Suárez rompió su racha de diez encuentros consecutivos marcando.

El delantero colombiano, que suma ocho dianas en esta Liga Portugal, volvió a quedarse en blanco esta semana en la Liga de Campeones, en la que el conjunto lisboeta derrotó al Shakhtar Donetsk (0-1).

Sin embargo, la filosofía de Paulo Fonseca parece encajar con las características de Luis Suárez, ya que el entrenador prefiere que sus atacantes retrocedan y contribuyan a la faceta creativa, algo en lo que el 'cafetero' se siente cómodo.

El domingo, el campeón Oporto visitará al Vitória de Guimarães (13º) en un momento de forma excepcional liderado por los españoles Borja Sainz y Gabri Veiga, que contribuyeron cada uno con un gol y una asistencia en la goleada frente al Estoril (4-0).

Los dragones, hasta ahora más conocidos por su solidez defensiva que por su fulminante ataque, lograron después otro triunfo contundente, esta vez en 'Champions' frente al Nápoles (4-1), en la que Veiga, con otro tanto y asistencia, fue fundamental para asegurar los primeros puntos en la competición.

El último gol de esa exhibición lo marcó de penalti el también español Samu Aghehowa, que poco a poco va recuperando la forma que tenía antes de estar siete meses de baja por lesión.

Ese mismo día, el Benfica, segundo y a cinco puntos del líder, visitará al Estrela da Amadora (12º). Las 'águilas' son un vehículo con motor argentino.

En la Liga Portugal, Claudio Echeverri salió del banquillo y marcó la diferencia en la victoria ante el Alverca (1-0, gol del griego Pavlidis de penalti), siendo considerado el mejor jugador del partido.

En la Liga Europa, ante el Lech Poznan polaco, Gianluca Prestianni volvió a destacar con los lisboetas al marcar un gol, mientras que el también 'albiceleste' Enzo Barrenechea dio una asistencia en su regreso a la competición tras más de un mes de baja.

Partidos de la undécima jornada de la Liga Portugal: