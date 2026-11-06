Santi Denia no duerme por ver cómo gana con la República Checa a España

"Es un partido contra la campeona del mundo, pero tenemos claro que pudimos competir (en Oviedo), tuvimos opciones de empatar y estamos casi sin dormir para buscarle las cosquillas, para hacer las cosas casi perfectas, creemos que se puede hacer", aseguró el técnico en rueda de prensa en Praga, donde presentó la lista de convocados para el choque contra España la semana que viene.

"Ese es el camino, creer que tenemos esa fortaleza, trabajar como equipo", añadió el albaceteño, que tomó las riendas del combinado checo el verano pasado tras el Mundial.

"¿Por qué no ganar a España el jueves?", lanzó Denia la pregunta, que él mismo contestó: "Creo que tenemos mucho talento y debemos ponerlo al servicio del equipo".

Por otra parte, el seleccionador checo mandó al inicio de su intervención un saludo a la familia de Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que murió esta semana tras sufrir un choque letal con el portero del Andorra el lunes pasado.

Sobre esta edición de la Liga de Naciones, donde los checos aún no han estrenado el casillero de puntos, reconoció que "este es el máximo nivel, que te hace dar el cien por ciento".

Pese a los magros resultados hasta ahora en el grupo A3 de la Liga de Naciones, "ha servido para conocer el vestuario, que era muy importante", agregó.

Denia considera que "se ha competido bien". "Es cierto que no conseguimos puntos y queremos tener puntos para seguir en este grupo. Quedan dos opciones para intentarlo, por prestigio y crecimiento del equipo y de todos", afirmó.

Aun así, "el modelo de juego hay que mejorarlo", reconoció el técnico español, que dejó abierta la lista para la próxima convocatoria de marzo, que decidirá el destino de los checos en la clasificación de este torneo continental.

Lista de convocados para el partido Chequia-España el 12 de noviembre en Praga:

-Porteros: Lukas Hornicek (Newcastle), Antonin Kinsky (Tottenham), Matej Kovar (PSV).

-Defensas: Vladimír Coufal (Hoffenheim), Adam Gabriel, Stepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejcí (Wolverhampton), Jiri Sláma, Tomas Vlcek, David Zima.

-Centrocampistas: Lukas Ambros (Anderlecht), Lukas Cerv, Krystof Danek (Copenhague), Alex Král (Copenhague), David Kozel, Lukás Provod, Michal Sadílek, Tomás Soucek (West Ham), Martin Subert.

-Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Idris Hopi, Christophe Kabongo, Ryan Naderi (Rangers).