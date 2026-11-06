ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 15:25

Tolima-Millonarios, un juego clave por la clasificación a los cuadrangulares en Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 6 nov (EFE).- Deportes Tolima y Millonarios jugarán este domingo un partido clave por la clasificación a los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de Colombia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pues ambos equipos llegan al partido urgidos de una victoria para instalarse en la siguiente fase del campeonato.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A falta de dos jornadas para que culmine la fase regular, los anfitriones ocupan el puesto 11 con 23 puntos, a dos de Águilas Doradas que es octavo, mientras los visitantes son sextos con 27 y aún no han podido sellar su clasificación.

El Tolima venció esta semana por 1-3 al Deportivo Pereira y rompió así una racha de nueve partidos sin ganar (cinco derrotas y cuatro empates), por lo que espera aprovechar ese impulso para soñar con la clasificación.

Su entrenador, Luis Fernando Suárez, contará con jugadores en buen nivel como el creativo Luis Sánchez, el atacante Jorge Hurtado, el extremo Ever Valencia y el portero mexicano Miguel Ortega, que sustituye al brasileño lesionado Neto Volpi.

Millonarios, entre tanto, viene de igualar 0-0 en casa con el América y si bien no ha perdido en sus últimos 10 partidos, su rendimiento no convence a sus aficionados.

La principal baja de los capitalinos es la del centrocampista chileno Rodrigo Ureña, por acumulación de amarillas, y la del lateral Jhomier Guerrero, que no juega desde septiembre por una lesión.

Sin embargo, el entrenador del equipo, Alberto Gamero, contará con sus otras figuras, que son el portero argentino-ecuatoriano Javier Burrai, el extremo Juan Guillermo Cuadrado y el goleador argentino Rodrigo Contreras.

El otro encuentro clave de la jornada lo protagonizarán Once Caldas y Águilas Doradas el sábado en el estadio Palogrande de Manizales.

Los visitantes ocupan, provisionalmente, el octavo lugar con 28 puntos y consiguen de momento la clasificación, pero justamente se enfrentan al equipo que se encuentra noveno con 24 unidades, por lo que el vencedor dará un paso vital a la siguiente fase del torneo.

Otro equipo que disputará un partido determinante en esta jornada es el Deportivo Independiente Medellín (DIM), dirigido por Amaranto Perea, que visitará este viernes en Bogotá al Fortaleza con la mirada puesta en escalar lugares en la tabla, pues actualmente es séptimo con 26 puntos.

06.11: Boyacá Chicó-Internacional y Fortaleza-Independiente Medellín.

07.11: Once Caldas-Águilas Doradas, Atlético Nacional-Deportivo Pereira y América de Cali-Deportivo Cali.

08.11: Independiente Santa Fe-Deportivo Pasto, Jaguares-Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima-Millonarios y Alianza-Llaneros.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar