Valverde es convocado para los amistosos de Uruguay y podría debutar con Diego Forlán

Este viernes, el seleccionador interino de la absoluta y técnico de la sub-20 presentó la lista de 28 citados para la próxima fecha FIFA, en la que también aparecen Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

Mientras tanto, las principales sorpresas son la inclusión del portero Sebastián Jaume -único convocado que defiende a un equipo del medio local- y del atacante del Philadelphia Union de Estados Unidos Bruno Damiani.

Uruguay se enfrentará con Argentina el 13 de noviembre en 'La Bombonera' de Buenos Aires.

Dicho encuentro será el tercer amistoso que pondrá cara a cara a estas selecciones en el siglo XXI. Anteriormente jugaron en 2003 y en 2019.

En tanto, la Celeste se medirá cuatro días después con República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este.

Esos amistosos serán el cuarto y el quinto desde que Forlán dirige interinamente a la absoluta. Los primeros finalizaron con derrota por 3-1 ante Japón, con victoria por 1-4 frente a Corea del Sur y con goleada por 1-6 ante India.

Valvede no pudo disputar ninguno de estos encuentros por una lesión sufrida defendiendo la camiseta del Real Madrid.

- Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA:

Porteros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR) y Sebastián Jaume (Albion).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Ronald Araujo (Liverpool-GBR), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Facundo Bernal (Betis-ESP), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Bruno Damiani (Philadelphia Union-USA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX) y Darwin Núñez (Diriyah-KSA).