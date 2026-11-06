Van Bommel recupera a Doku e incorpora a Kongolo y Cuypers ante Turquía e Italia

Doku, llamado a liderar a los Diablos Rojos en los próximos años, vuelve después de haberse perdido por lesión el primer bloque de encuentros del técnico al frente de la selección.

Cuypers, de 29 años, disputa su primera temporada en el Monterrey mexicano, al que llegó en julio procedente del Chicago Fire estadounidense.

Suma seis goles en trece partidos del torneo Apertura y viene de firmar un doblete, con un tanto de penalti y otro de tacón, en el empate ante el Tijuana (3-3) del pasado 31 de octubre.

"En ataque seguimos a varios perfiles: (Lucas) Stassin, (Norman) Bassette... y también a Hugo desde hace algún tiempo. Romelu (Lukaku) está apercibido de sanción, así que queríamos un delantero más", explicó Van Bommel sobre la incorporación de Cuypers como alternativa.

En defensa, el técnico ha recurrido a Kongolo, central del Genk, después de que Koni De Winter declinara acudir a esta concentración.

"Su convocatoria es consecuencia de la negativa de Koni De Winter, que prefirió no unirse a nosotros. Por tanto, buscamos a un joven prometedor para sustituirlo", señaló.

Respecto a la anterior lista, también quedan fuera el defensa Zeno Debast, lesionado, y los atacantes Malick Fofana, Matias Fernández-Pardo y Loïs Openda. Sigue ausente el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, que se tomó una pausa en la selección después del Mundial.

Se trata de la segunda convocatoria de Van Bommel, que asumió el cargo el pasado 15 de agosto en sustitución del francés Rudi Garcia y mantiene entre sus elegidos a Kevin De Bruyne, Youri Tielemans y Lukaku.

Sus primeros cuatro partidos, disputados entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, se saldaron con dos victorias y dos derrotas: Bélgica ganó en Italia (0-2), perdió en casa ante Francia (0-1), venció como local a Turquía (3-0) y cerró aquel bloque con una dolorosa derrota en territorio francés (4-1).

La selección belga ocupa la tercera posición del grupo A1 con seis puntos, por detrás de Francia, que suma diez, e Italia, con siete, mientras que Turquía cierra la clasificación sin haber puntuado.

Los belgas visitarán a Turquía el próximo 12 de noviembre en Esmirna y recibirán a Italia tres días después en el estadio Rey Balduino de Bruselas, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos.

- Porteros: Senne Lammens (Manchester United/ENG), Mike Penders (Chelsea/ENG), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig/GER) y Jari De Busser (AZ Alkmaar/NED).

- Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Maxim De Cuyper (Brighton/ENG), Josué Kongolo (Genk/BEL), Brandon Mechele (Brujas/BEL), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Kyriani Sabbe (Brujas/BEL), Joaquin Seys (Brujas/BEL) y Arthur Theate (Bologna/ITA).

- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Mandela Keita (Parma/ITA), Roméo Lavia (Chelsea/ENG), Nicolas Raskin (Rangers/SCO), Youri Tielemans (Manchester United/ENG) y Hans Vanaken (Brujas/BEL).

- Delanteros: Hugo Cuypers (Monterrey/MEX), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ENG), Mika Godts (Paris Saint-Germain/FRA), Romelu Lukaku (Fenerbahçe/TUR), Dodi Lukébakio (Benfica/POR), Diego Moreira (AC Milán/ITA) y Leandro Trossard (Besiktas/TUR).