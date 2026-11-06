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Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 09:45

Vitinha y Joao Félix encabezan la primera convocatoria tras la retirada de Cristiano

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Oeiras (Portugal), 6 nov (EFE).- Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.

Por EFE
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En total, Jesus ha convocado a 28 jugadores para los próximos compromisos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, a domicilio, el 17. Serán los últimos encuentros del grupo A4, que lidera Portugal, actual campeón del torneo y ya clasificado para la siguiente fase.

Vitinha, del París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, y Félix, actualmente compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí, forman parte de una lista en la que figuran muchos de los nombres habituales y a la que regresan jugadores como António Silva (Bournemouth) y Rodrigo Mora (Roma).

Para ocupar el puesto de Cristiano, Jesus vuelve a apostar por Gonçalo Ramos, quien, aunque atraviesa una racha menos favorable en el AC Milan, ha destacado con la camiseta de su país al marcar tres goles, dos de ellos decisivos, en los cuatro primeros partidos de la Liga de las Naciones.

Además, el seleccionador ha recurrido a la selección sub-21 para incorporar al delantero Gustavo Varela, una de las revelaciones de la Serie A con el Monza, que suma nueve goles en nueve partidos y lleva cuatro jornadas consecutivas marcando.

Respecto a la convocatoria anterior, además de Cristiano, quedan fuera el central del Sporting Gonçalo Inácio, por decisión técnica; el lateral del PSG Nuno Mendes, por lesión, y el extremo de la Juventus de Turín Francisco Conceição, por sanción.

Cristiano Ronaldo, de 41 años y máximo goleador histórico de la selección portuguesa, anunció este jueves su retirada del combinado nacional tras unas desavenencias con Jesus que lo llevaron a abandonar repentinamente la concentración el pasado día 30.

Antes del anuncio de la convocatoria y de la rueda de prensa de Jorge Jesus en el complejo Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, se proyectó el vídeo de despedida de Cristiano.

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Oporto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Brujas), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (AC Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza), Rodrigo Mora (Roma).

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