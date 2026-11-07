1-1. Brasil vence a Argentina en los penaltis (5-4) y disputará el título con España

Con su victoria, Brasil confirmó su hegemonía sobre Argentina, su histórico rival en Sudamérica, y a la que venció por 2-1 tanto en la final de la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024 como en la de la Copa América de Paraguay 2026.

El actual campeón mundial y sudamericano abrió el marcador en el minuto 12 del segundo tiempo por intermedio de Pito, su gran estrella, mientras que Argentina empató 3 minutos después con un gol de Lucas Trípodi.

En la definición por penaltis, Neguinho, Rocha, Marcel, Dyego y Fabinho anotaron los 5 goles de Brasil.

Por Argentina anotaron sus penaltis Bolo, Plaza, Ángel Claudino y Rosa, mientras que Trípodi falló en el último cobro.

En su segunda edición, la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y la UEFA, es disputado en la ciudad brasileña de Niterói por Argentina, Brasil, España y Portugal, cuatro de las mayores potencias mundiales de fútbol sala.

En la primera semifinal, España, actual campeón europeo, venció este viernes a Portugal por 8-7 en los penaltis, tras haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario, y se convirtió en el primer finalista.

Los españoles buscan su segundo título este año tras haber alzado en febrero el de la Eurocopa al vencer precisamente a Portugal por 5-3.

Las dos selecciones sudamericanas protagonizaron un partido bastante disputado y tenso, en el que se relevaron constantemente en los ataques.

En lugar de atrincherarse, Argentina salió al ataque y jugó de igual a igual con los brasileños en su casa. El capitán argentino, Lucas Bolo, lideró las primeras ofensivas de los visitantes.

La tradicional rivalidad entre ambas selecciones comenzó a reflejarse en la cancha, con jugadas un poco más fuertes, lo que obligó al árbitro, el paraguayo Bill Rafael Villalba, a aumentar las advertencias.

Pito y Arthur, que fueron asumiendo más protagonismo, exigieran al portero Acosta. Marcel y Jacaré también tuvieron oportunidades para Brasil con tiros desde lejos, pero Acosta fue muy preciso en los bloqueos.

En su mejor oportunidad, faltando 2 minutos para el descanso, Pito recibió un balón adelantado, se libró de sus marcadores y lo estrelló en el travesaño.

El primer tiempo terminó con una gran confusión debido a una dura falta de Bolo sobre Neguinho.

Brasil volvió más organizado para el segundo tiempo y fue asumiendo un poco más el control del partido y aumentando su número de jugadas de peligro.

Acosta impidió a Brasil abrir el marcador en el minuto 8 del segundo tiempo con dos bloqueos, el primero a un cabezazo de Jacaré y el segundo a un disparo de lejos de Arthur.

Enseguida Argentina contraatacó y Cuello estrelló un balón en el poste y Geraghty aprovechó el rebote, pero Willian detuvo su disparo.

La presión brasileña finalmente tuvo frutos en el minuto 12 del segundo tiempo cuando Pito se robó un balón en el área argentina, eludió a un marcador y disparó lejos del alcance de Acosta para abrir el marcador.

Pero Argentina se lanzó al ataque y consiguió igualar tres minutos después con un fuerte disparo de Lucas Trípodi desde fuera del área.

En los minutos finales Brasil se lanzó al ataque y Argentina prefirió administrar el empate y desacelerar el partido, con lo que consiguió forzar la definición en los penaltis.