Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”

Un grupo de vecinos del barrio La Piedad se autoconvocó este viernes frente a la vivienda del expresidente Santiago Peña, luego de enterarse de que fue detenido. Los manifestantes rechazan que la Fiscalía haya dispuesto que cumpla arresto domiciliario y reclaman que sea trasladado a prisión.

La orden fue emitida por el Ministerio Público en el marco de un causa penal, por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, vinculados al caso Ueno Bank. Peña fue destituido por juicio político horas antes.

Según la Fiscalía, el exmandatario deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

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“No hay privilegio para nadie”

Para los vecinos, quedarse en su casa es un trato de favor. “Tiene que irse a la cárcel, porque va a estar viviendo ahí en su casa cómodo”, sostuvo uno de los presentes.

Andrea Salazar fue más enfática. “Ningún privilegio puede tener ni un ciudadano paraguayo. Acá toda esta gente somos custodios de la justicia paraguaya”, afirmó. Aseguró que el grupo se quedará en vigilia “para que él no se quede en su casa, que vaya a Tacumbú, que duerma bajo las rejas”. También convocó a la ciudadanía a sumarse.

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Otro vecino cuestionó la medida con una pregunta que repitió a los presentes: qué ciudadano paraguayo puede pasar la noche en su cama mientras otros están presos “por haber hecho mucho menos”. Dijo que la situación “nos lastima a todos como ciudadanos”.

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Un estudiante que se sumó a la manifestación habló de la situación de sus compañeros. Algunos faltaron a rendir examen porque no tenían dinero ni para el pasaje del colectivo, y otros están en la búsqueda de trabajo para ayudar a sus familias. Para él, ese contraste hace más difícil aceptar que el expresidente permanezca en su casa.

La detención domiciliaria es una medida dispuesta por la Fiscalía dentro de una investigación en curso. Los vecinos, por su parte, anunciaron que permanecerán en el lugar mientras no se modifique la medida.