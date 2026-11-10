1-6. El Alavés no da opción a Anaitasuna y sella su pase con una goleada

En los primeros cinco minutos del encuentro, el Deportivo Alavés comenzó a demostrar su superioridad mediante dos disparos que estuvieron cerca de ver portería. Primero, Denis Suárez probó suerte con un lanzamiento que obligó a intervenir al cancerbero Sudupe. Poco después, Mariano Díaz rozó el tanto con un disparo escorado desde la parte izquierda del área que se estrelló en el lateral de la red.

En el minuto 7, Anaitasuna dispuso de una clara ocasión en las botas de Juaristi, cuyo potente golpeo lejano se marchó muy desviado de la portería defendida por Ángel Rodríguez.

Sin embargo, en el minuto 27, cuando más cómodo se encontraba el cuadro alavés, llegó el primer tanto del encuentro obra de Jonny Otto. El experimentado lateral se incorporó al ataque, recibió un esférico cedido desde la banda izquierda hacia la frontal del área y, tras orientarse la pelota, armó un potente derechazo que Sudupe no acertó a repeler con rotundidad, introduciéndose el balón en el fondo de las mallas.

Diez minutos más tarde, el propio Jonny Otto asistió con un pase filtrado al interior del área a Mariano Díaz, el dominicano recibió el cuero y no dudó en conectar un certero disparo hacia el primer palo de la portería azkoitiarra para colocar el 0-2 en el electrónico.

No obstante, al borde del descanso, el conjunto local reaccionó y recortó distancias en el marcador. Tras una gran acción individual de Hazim, el balón lo recogió Guembe para servir un pase atrás hacia la frontal del área, donde apareció Juaristi desde segunda línea para enviar el esférico al fondo de la red con el interior de su bota.

En la segunda parte, Carles Aleñá se internó por la banda izquierda para enviar un centro raso medido hacia Miguel Rodríguez, quien empujó el balón a la red para volver a poner la distancia de dos goles en el marcador.

Dos minutos después, en el minuto 57, en una acción muy parecida a la del gol anterior pero desde el otro costado, Mariano Díaz firmó su doblete particular. Esta vez el centro raso corrió a cargo de Ángel Pérez y el ariete dominicano llegó desde atrás para definir a placer al primer palo, pillando a contrapié al cancerbero guipuzcoano.

Aitor Mañas, quince minutos después de saltar al terreno de juego y a diez del final, protagonizó una gran acción individual en la que superó a varios rivales y definió con un disparo raso y cruzado para batir la portería azkoitiarra y colocar el 1-5.

El delantero madrileño volvió a anotar tras recibir una pelota en la frontal del área, recortar driblando a su opositor y con un potente disparo cruzado con la zurda poner el sexto para los vitorianos.

1 - Anaitasuna: Alain Sudupe; Larramendi (Olaizola, min. 69), Aramendi (Odri, min. 80), Unai Pérez (Jakes Díaz, min. 80), Errazu; Guembe, Garmendia, Carlos Juaristi, Oihan; Pastrian (Ekai Sudupe, min. 69), Hazim (Lander Juaristi, min. 66).

6 – Alavés: Adrián Rodríguez; Ángel Pérez (Mañas, min. 65), Xanet Oláiz, Valentini (Tenaglia, min. 71), Jonny; Protesoni (Diallo, min. 65), Denis Suárez (Guevara, min. 89), Novoa, Aleñá, Miguel Rodríguez; Mariano (Toni Martinez, min. 75).

Goles 0-1, min. 28: Jonny. 0-2, min. 37: Mariano. 1-2, min. 43: Juaristi. 1-3, min. 55:Miguel Rodríguez. 1-4, min. 57: Mariano. 1-5, min. 79: Mañas. 1-6, min. 86: Mañas.

Árbitro: Ricardo de Burgos (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla al local Aramendi (min. 33).

Incidencias: partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en Txerloia ante unos 1.500 espectadores.