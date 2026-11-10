Alavés, Eibar, Leganés, Real Jaén y Amorebieta superan la primera ronda de la Copa del Rey

El Anaitasuna no pudo dar la sorpresa ante el Deportivo Alavés y el cuadro vitoriano logró una holgada victoria (1-6) para certificar su pase a la siguiente ronda, en un encuentro marcado por los dobletes de Mariano Díaz y Aitor Mañas.

El Eibar selló el billete para la siguiente ronda tras derrotar 0-3 en el campo Beitikuntzea al Pamplona, de Tercera RFE, con un gol de Javi Martón a los dos minutos y un doblete de Jon Magunazelaia (min.22 y 53).

El Leganés se hizo fuerte como visitante su feudo de Butarque para doblegar al Trival Valderas, de Tercera RFEF, por 0-1 con un solitario gol de Álex Millán a los tres minutos de la reanudación.

En el Campo Municipal de Urritxe, el Amorebieta, de Segunda RFEF, dio cuenta de la UD Logroñés, de Primera RFEF, gracias a un gol en el minuto 77 de Xalbat Larralde, que selló el pase con una volea desde lejos (1-0).

El Real Jaén, de Primera RFEF, ganó por 1-2 al Mijas Las Lagunas. de Segunda RFEF, en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez de Estepona (Málaga) con goles de Fran Gallego (min-22) y el senegalés Moha Keita (63). Raúl Pérez acortó distancias para los locales en el 86.