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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 12:05

Carrick dirige entrenamiento mientras se decide su futuro en Manchester United

El ciclo de Michael Carrick (45 años) en el Manchester United parece estar terminado.
El ciclo de Michael Carrick (45 años) en el Manchester United parece estar terminado. ADAM VAUGHAN

Michael Carrick dirigió este martes el que puede ser su último entrenamiento como técnico del Manchester United. Su futuro se decidirá este miércoles en una reunión con el dueño del club, Jim Ratcliffe, y todo apunta a que su tiempo en el banquillo de Old Trafford ha llegado a su fin.

Por ABC Color
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El técnico inglés Michael Carrick asumió el rol de interino en el Manchester United en enero, tras la marcha de Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como entrenador permanente. Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que ha posicionado al equipo antepenúltimo con ocho puntos de treinta posibles. En Liga de Campeones son decimoséptimos, con seis unidades de doce.

Lea más: Vozinha da la vuelta olímpica con el Colo Colo de Chile

Carrick parecía haber solucionado su estancia, al menos hasta después del parón, gracias a los dos últimos resultados. El United le remontó un 0-2 al Roma en la ‘Champions’ e igualó un 0-2 y un 2-4 al Aston Villa el fin de semana, con dos tantos en el tiempo de prolongación incluidos.

Pese a estos brotes verdes, tras nueve partidos sin ganar, la directiva de Old Trafford quería esperar al parón por fútbol de selecciones y entonces tomar una decisión. Pese a que las aguas parecían estar más calmadas, los medios en Inglaterra apuntan a que los directores deportivos del United instarán a Ratcliffe a despedir a Carrick, con el finiquito y la búsqueda de un nuevo técnico que ello implica.

Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó del Newcastle United el pasado verano, y Julian Nagelsmann, que trabajó con Alemania en la pasada Copa del Mundo. La intención del United es tenerlo cerrado con vistas a la vista a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre.

También suena con mucha fuerza Mauricio Pochettino, aunque el argentino renovó con la selección de Estados Unidos hasta 2030 y cuenta con una cláusula de salida para marcharse.

Durante su etapa en el United, Carrick ha tenido que lidiar con un verano decepcionante en cuanto a fichajes, lo que desembocó en la crítica hacia la directiva de jugadores como Lisandro Martínez, e incluso de rebeldía en el propio vestuario, con el caso Bruno Fernandes. El capitán fue castigado un partido por quejarse de las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico en la derrota por 0-3 contra el Bournemouth.

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