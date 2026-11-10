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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 15:20

Courtois quiere usar su estatus en el Real Madrid para hacer buenas inversiones

Imagen sin descripción

Lisboa, 10 nov (EFE).- Convertir su estatus como portero del Real Madrid en buenas inversiones es el objetivo del belga Thibaut Courtois, quien este martes acudió a la feria tecnológica Web Summit de Lisboa para hablar sobre su incursión en el mundo de los negocios cuando no defiende la portería madridista.

Por EFE
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En una rueda de prensa junto a su socio, el empresario Gonzalo Vila, Courtois hizo hincapié en el peso que tiene en los negocios por ser el guardameta del Real Madrid y reconoció que, a través de su empresa, NXTPLAY Capital, quiere "crear sinergias entre deportistas y empresas" para que otros atletas sigan su ejemplo.

"La imagen de ser el portero del Real Madrid es lo que ayuda. Eso te da una ventaja sobre otras empresas, ya que los medios se apresuran más a decir 'Courtois ha invertido en esto' que si se tratara de otra persona", afirmó.

Y añadió: "La imagen que tenemos como deportistas ayuda a las empresas a conseguir negocios (...). Como deportista tienes esa ventaja y tienes que utilizarla de la forma correcta".

Además, explicó el portero madridista, adentrarse en este mundo "es bueno para el futuro a largo plazo, una vez finalizadas nuestras carreras". "Tenemos que mantenernos ocupados", opinó.

Courtois fundó junto a Vila la empresa NXTPLAY en 2025 en Madrid, y entre sus inversiones se encuentran participaciones en clubes de fútbol como el Extremadura, el Le Mans francés o su antiguo equipo, el Genk belga.

Basándose en su experiencia tanto en el mundo de los negocios como en los terrenos de juego, el futbolista considera que "es más difícil crear una 'startup'" que ganar la Liga de Campeones.

"Con el equipo adecuado se puede ganar la Liga de Campeones; con las 'startups' no es tan fácil tener éxito -dijo-. Siento un gran respeto por las 'startups' que se convierten en grandes empresas y esperamos formar parte de algunas de ellas".

Sobre las habilidades que puede trasladar del fútbol a los negocios, el internacional belga fue contundente: "Tienes que ser capaz de tomar decisiones bajo presión".

Aunque su rueda de prensa en la Web Summit de Lisboa -el mayor congreso tecnológico del mundo- se centró prácticamente en sus inversiones, Courtois también señaló que ha sido "muy bueno" trabajar en el Real Madrid junto a José Mourinho y Bernardo Silva, "un gran jugador y una gran persona".

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