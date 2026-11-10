ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 22:55

Ecuador se aplica para ganar a Costa Rica y cortar racha de derrotas

Imagen sin descripción

Quito, 10 nov (EFE).- La selección ecuatoriana de fútbol espera volver al triunfo ante Costa Rica en el partido amistoso del próximo viernes, en el que regresará al estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Lo que más queremos es darle alegría a nuestro Ecuador, porque se lo merecen, y la verdad es que hacemos esfuerzos muy grandes para representar a nuestro país y hacerlo de la mejor manera", dijo Moisés Caicedo, uno de los capitanes de la selección, durante una conferencia de prensa.

El jugador del Chelsea retornó a La Tri después de superar las lesiones que le impidieron estar durante la gira que la selección realizó en Asia entre septiembre y octubre, y aseguró que estaba "muy contento" de volver y que confía en que el equipo haga "las cosas bien" ante Costa Rica.

La selección de Ecuador se entrena desde el lunes en Quito bajo la dirección del entrenador argentino Marcelo Gallardo y volverá al Atahualpa después de jugar durante varios años en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga de Quito.

El centrocampista Pedro Vite, que formó parte de la gira asiática en la que Ecuador perdió los amistosos ante Corea del Sur, Japón y Panamá, coincidió con Caicedo en su deseo de que el equipo tenga un buen desempeño ante Costa Rica y pueda "dejar una buena imagen".

"Siempre que nos ponemos la camiseta de la selección queremos ganar y esperemos que el día viernes y el martes salgan las cosas de la mejor manera y darle una victoria al país", añadió.

Tras el partido con Costa Rica, Ecuador cerrará la última fecha FIFA de este año con un amistoso frente a Bolivia, el próximo 17 de noviembre en Guayaquil, como parte de su preparación para las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 y la Copa América 2028.

Piero Hincapié, que también retornó a la selección tras recuperarse de una lesión, aseguró que estaba "muy feliz" de volver a jugar en el Atahualpa.

"Estoy muy feliz de jugar en un estadio histórico, donde por primera vez nuestra selección se clasificó a un mundial", dijo en referencia a la Copa del Mundo Corea del Sur y Japón 2002.

Además, resaltó la intensidad de los entrenamientos con Gallardo y aseguró que los acercamientos con el argentino han sido "muy buenos".

Los tres jugadores aprovecharon su encuentro con los medios para pedir a los aficionados que asistan al duelo ante Costa Rica. "Ver a la gente allí el día viernes sería fantástico", aseguró Hincapié.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más
05
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más

Te puede interesar