El Spotify Camp Nou tendrá un columbario para 26.000 urnas y 9.000 placas conmemorativas

El recinto, bautizado como Memorial FC Barcelona, ha sido presentado este martes en un evento celebrado en el Auditori 1899, en el que han participado la vicepresidenta institucional del club, Elena Fort, el ideólogo y fundador del Memorial FC Barcelona, Santi Bach, el arquitecto del espacio, Quique Montoya, y el consultor Ramon Artigas.

El Memorial FC Barcelona se ubicará en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, tendrá un acceso permanente con una entrada propia desde la calle, y en los días de partido y en ocasiones especiales se podrá acceder por la puerta 35 desde el interior del estadio. La previsión del club es que esté terminado a finales de 2027.

Los interesados podrán contratar los columbarios mediante una concesión de 10 años desde 2.490 euros, de 25 años desde 4.990 euros y de 50 años desde 5.990 euros.

La plaza se puede bloquear por 500 euros, que se restarán del precio final, y hay otros gastos complementarios opcionales: 180 euros de urna y gestión, 70 euros al año de mantenimiento y 1.800 euros para acceder al Ara Comunitaria, el espacio compartido del Memorial una vez finalizada la concesión.

Además, el club ofrece un servicio de fabricación de urnas personalizadas, de conservación de las cenizas, y de exhumación y traslado.

Por otra parte, el precio de las placas será de 490 euros por 10 años, de 890 por 25 años y de 990 euros por 50 años. También se podrá contratar suplementos, como una ubicación premium por 50 euros más y estar al lado de una leyenda del club por un extra de 100 euros. El servicio incluye la inscripción del nombre, un mensaje conmemorativo y una fecha, y puede comprarse como regalo.

La vicepresidenta del área institucional y responsable del Espai Barça, Elena Fort, ha recordado que "el Barça nos une con nuestra historia" y este espacio permitirá a muchos aficionados cumplir "el sueño de seguir siempre vinculados" al club.

De hecho, la portavoz del FC Barcelona ha explicado que su abuela pidió ser enterrada en el cementerio de Les Corts "para escuchar los goles del Barça allá donde estuviera".

Bach ha destacado la "profunda dimensión social" de un proyecto que pretende "ofrecer un lugar de encuentro y pertenencia vinculado a una pasión compartida", a la vez que busca "preservar el legado de las personas que han hecho del Barça una parte de su vida".

Montoya ha comentado que el espacio tendrá "forma de zapatilla", contará con una gran bandera azulgrana fluctuante en una pantalla y en las paredes habrá inscritos varios versos del himno. "Permitirá aumentar el aforo en 26.000 seguidores que en espíritu apoyarán al equipo", ha aseverado.

Artigas ha bromeado al asegurar que el Memorial será de los pocos espacios que puede "garantizar que el vecino no será madridista" y ha explicado que ya han recibido "muchas solicitudes", como la del exjugador Tente Sánchez, que mediante un vídeo ha confirmado el deseo de que sus restos descansen en su "casa", el Spotify Camp Nou.