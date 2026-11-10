Forlán ya tiene su plantilla completa para el amistoso de Uruguay ante Argentina

Este martes arribaron a Montevideo los últimos jugadores citados y comenzaron a entrenarse en el Complejo Celeste, ubicado a las afueras de la capital.

Algunos de los que lo hicieron fueron el central Sebastián Cáceres, el lateral Mathías Olivera y el atacante Darwin Núñez.

Forlán volverá a trabajar este miércoles con toda su plantilla. Y el jueves la delegación uruguaya viajará a Argentina para afrontar el partido ante la Albiceleste el viernes por la noche en La Bombonera.

Dicho encuentro será el tercer amistoso que pondrá cara a cara a estas selecciones en el siglo XXI. Anteriormente jugaron en 2003 y en 2019.

La Celeste se medirá cuatro días después con República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, donde se encuentra Punta del Este.

Los primeros amistosos de Uruguay que dirigió Forlán finalizaron con derrota por 3-1 ante Japón, con victoria por 1-4 frente a Corea del Sur y con goleada por 1-6 ante India.

En esta oportunidad, una de las principales novedades es la presencia del centrocampista de Real Madrid Federico Valverde, quien no pudo jugar esos partidos por una lesión y ahora podría hacer su debut con Forlán como seleccionador.

Otra es la presencia del atacante del Philadelphia Union de la MLS Bruno Damiani, convocado por primera vez.

También aparecen en la nómina Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Santiago Mouriño, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo y Martín Satriano.