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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 08:40

Kompany vuelve a la ciudad deportiva del Bayern para citas médicas

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Berlín, 10 nov (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, que ha pasado por una meningitis que hizo que fuera hospitlizado y no haya dirigido al equipo en los últimos cinco compromisos, regresó este martes a la ciudad deportiva del club bávaro, en la legendaria Sabener Strasse, donde tuvo varias citas médicas, según las informaciones de la revista "Kicker".

Por EFE
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El plan de recuperación de Kompany contempla que vuelva a hacerse cargo del equipo tras el parón por la doble fecha de selecciones. Su aparición hoy en la Sabener Strasse fue interpretada por "Kicker" como un paso más en el camino de regreso.

Según el diario miniqués tz, Kompany no sólo asistió a las citas con los médicos del Bayern sino que estuvo en su despacho trabajando en su ordenador. Hoy no ha habido entrenamiento.

El 23 de octubre, Kompany se desmayó mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern y tuvo que se ingresado en un hospital donde se le diagnosticó una meningitis.

En su ausencia, Kompany fue reemplazado por su segundo Aaron Danks que estvo en el banquillo en la victoria a domicilio por 0-2 ante el Atlético, un partido que afrontó con numerosas bajas. En la pasada jornada de la Bundesliga, el Bayern se impuso por 2-1 al Maguncia.

La racha de lesiones -que ha afectado a Luis Díaz, Serge Gnabry y Jamal Musiala- no ha cesado y el fin de semana pasado Manuel Neuer volvió a resentirse de una lesión en el pie y engrosó la lista.

Anoche Danks publicó un mensaje en Instagram en el que pasaba revista a las últimas semana y decía que "los tiempos difíciles suelen mostrarnos la fortaleza de la gente que nos rodea" y se mostró "orgulloso del carácter y el compromiso que mostraron todos en este club increíble".

"Me alegraré de volver a tener a Vince donde debe estar", agregó.

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