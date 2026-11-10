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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 13:00

La FIFA inspecciona el RCDE Stadium para evaluar sus opciones

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Barcelona (España), 10 nov (EFE).- Una delegación de la FIFA ha inspeccionado este martes el RCDE Stadium con miras al uso de las instalaciones en el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos, según ha informado el club blanquiazul.

Por EFE
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En la visita institucional de la FIFA han participado también representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Cornellà y El Prat, además de la Federación Catalana de Fútbol. El presidente blanquiazul, Alan Pace, ha ejercido como anfitrión.

La FIFA, tal como ha explicado la entidad catalana, ha dado el visto bueno a las instalaciones del estadio: desde el terreno de juego hasta las áreas VIP, además de la zona el exterior del RCDE Stadium, con un gran centro comercial pared con pared (Splau).

El feudo blanquiazul se estrenó el 2 de agosto de 2009 y tiene una capacidad para 37.776 espectadores. Las instalaciones, además de ser el escenario del primer equipo del Espanyol, sirven para albergar eventos multitudinarios.

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