La Sub-20 de Perú jugará dos amistosos ante Brasil con vistas al Sudamericano de 2027

La Bicolor Sub-20, dirigida por el brasileño Thiago Koslosk, llegará a estos encuentros tras medirse ante Ecuador en el Chubb Arena de Quito, donde cayó por 3-2 en el primer encuentro y empató 1-1 en el segundo.

Como parte de su preparación, el combinado nacional completó este martes su última sesión de entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna) antes de poner rumbo a Brasil.

La lista de 24 convocados incluye a varios de los futbolistas que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

El equipo también lo integran tres jugadores que militan en clubes internacionales: Marco Rivas (CA Tigre - Argentina), Matías Bordon (Deportes Concepción - Chile) y Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania).

La nómina la completan convocados de Alianza Lima, Sporting Cristal, Unión Huaral, Universitario, Melgar y Comerciantes.

Por su parte, la selección brasileña sub-20, dirigida por el brasileño Paulo Víctor, contará con el jugador del Newcastle Matheos Ferreira, quien el lunes hizo su primer entrenamiento para los amistosos contra Perú.

Colombia albergará por sexta vez en su historia el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 y que tiene a Brasil como campeón vigente.

El torneo dará cuatro cupos para la 25ª Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, coorganizada por Azerbayán y Uzbekistán, y que se celebrará del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027, en una competición a la que la Bicolor nunca ha conseguido clasificarse.