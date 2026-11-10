ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 18:00

La Sub-20 de Perú jugará dos amistosos ante Brasil con vistas al Sudamericano de 2027

Imagen sin descripción

Lima, 10 nov (EFE).- La selección peruana Sub-20 de fútbol viajará a Brasil para disputar dos partidos amistosos contra su par brasileña de esa categoría los días 13 y 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de Pará, en la ciudad de Belém, previo al Campeonato Sudamericano de 2027, informó este martes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Bicolor Sub-20, dirigida por el brasileño Thiago Koslosk, llegará a estos encuentros tras medirse ante Ecuador en el Chubb Arena de Quito, donde cayó por 3-2 en el primer encuentro y empató 1-1 en el segundo.

Como parte de su preparación, el combinado nacional completó este martes su última sesión de entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna) antes de poner rumbo a Brasil.

La lista de 24 convocados incluye a varios de los futbolistas que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

El equipo también lo integran tres jugadores que militan en clubes internacionales: Marco Rivas (CA Tigre - Argentina), Matías Bordon (Deportes Concepción - Chile) y Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania).

La nómina la completan convocados de Alianza Lima, Sporting Cristal, Unión Huaral, Universitario, Melgar y Comerciantes.

Por su parte, la selección brasileña sub-20, dirigida por el brasileño Paulo Víctor, contará con el jugador del Newcastle Matheos Ferreira, quien el lunes hizo su primer entrenamiento para los amistosos contra Perú.

Colombia albergará por sexta vez en su historia el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 y que tiene a Brasil como campeón vigente.

El torneo dará cuatro cupos para la 25ª Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, coorganizada por Azerbayán y Uzbekistán, y que se celebrará del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027, en una competición a la que la Bicolor nunca ha conseguido clasificarse.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar