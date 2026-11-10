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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 09:15

Los argentinos Buonanotte y Lomónaco no encuentran su hueco en el Elche de Anselmi

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Elche (Alicante, España), 10 nov (EFE).- Los argentinos Facundo Buonanotte y Kevin Lomónaco, dos de las incorporaciones más mediáticas del Elche para la presente temporada, desempeñan actualmente un papel poco trascendente en los planes del entrenador Martín Anselmi, que ha encontrado otras alternativas para sus respectivas posiciones en el equipo español.

Por EFE
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Buonanotte, cedido por el Brighton y uno de los fichajes importantes del proyecto, ha participado en ocho encuentros de Liga, tres de ellos como titular, con un total de 354 minutos.

Su presencia ha ido perdiendo peso con el paso de las jornadas y ni siquiera la ausencia por lesión de Thomas Lemar le ha permitido recuperar un puesto en el once, ya que Anselmi ha apostado por otras alternativas, entre ellas el joven Ali Houari.

El centrocampista argentino, que anotó de penalti ante el Athletic Club, también ha participado en la Copa del Rey, con 19 minutos en el encuentro frente al Pinatar, aunque su presencia en el equipo está lejos de las expectativas iniciales.

Más llamativa es la situación de Lomónaco, incorporado en el tramo final del mercado de verano para reforzar el centro de la defensa tras el traspaso del austríaco David Affengruber.

El excentral de Estudiantes, por el que el Elche realizó una importante apuesta, todavía no ha debutado en Liga y únicamente ha disputado un encuentro oficial, los 90 minutos ante el modesto Pinatar, conjunto de categoría regional.

De esta forma, dos de las apuestas argentinas del Elche para la temporada han quedado relegadas a un segundo plano.

Anselmi incluso ha recurrido a reconvertir en centrales a jugadores como Fede Redondo o Javier Morcillo, centrocampistas defensivos, antes de dar entrada a Lomónaco, quien, según explicó el técnico, necesitó un periodo especial de adaptación a los mecanismos del equipo y a la competición española tras incorporarse al club el último día del mercado.

Los delanteros Eze Ponce, con tres participaciones en Liga, pero solo una como titular, y Abiel Osorio, con nueve, aunque solo dos desde el inicio, tampoco están teniendo excesivo protagonismo en el equipo.

En estos casos, el buen momento del atacante Fer Niño, máximo goleador del Elche, está limitando sus opciones al utilizar el técnico argentino habitualmente un esquema con una sola referencia ofensiva.

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