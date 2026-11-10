Marc Roca: "Ojalá Rodri no estuviera lesionado"

"Al final siempre es una ilusión enorme estar aquí. Da igual si es de una forma u otra. Ojalá Rodri no estuviera lesionado. Me toca estar aquí, vengo con mucha ilusión y con ganas de ayudar al equipo. Vengo trabajando muy fuerte mucho tiempo y creo que he demostrado que tengo nivel para estar aquí", declaró en rueda de prensa.

El destino ha vuelto a cruzar los caminos de ambos centrocampistas. En 2019, Rodri renunció a disputar el Europeo sub-21 porque consideraba que no se encontraba en las mejores condiciones físicas para afrontar el torneo. Marc Roca, que ya formaba parte de los planes de De la Fuente, disputó aquella competición y se proclamó campeón de Europa junto a futbolistas como Dani Olmo, Mikel Oyarzabal o Fabián Ruiz, ahora habituales en la absoluta.

Siete años después, una lesión del jugador del Barcelona ha propiciado su primera convocatoria con España, donde se ha reencontrado con antiguos compañeros que durante este tiempo se han consolidado en el equipo nacional.

"Cuando me vino la llamada pensé en los compañeros con los que me iba a reencontrar. Ha pasado mucho tiempo. Las personas siguen su camino, pero me han acogido súper bien. Me siento como en casa", explicó.

También reconoció que su estreno internacional tiene un significado especial después de recorrer un camino mucho más largo de lo que imaginaba cuando conquistó aquel Europeo.

"Mi camino ha sido muy largo, con momentos mejores y peores. Siempre lo he tenido como objetivo, siempre ha estado marcado en mi cabeza y en la de mi pequeño círculo. A mí me ha tocado esperar durante mucho tiempo", afirmó.

En ese recorrido, que le llevó del Espanyol al Bayern de Múnich, después al Leeds inglés y finalmente al Betis, destacó la importancia de Manuel Pellegrini y de una operación de tobillo a la que se sometió hace año y medio para solucionar unas molestias que condicionaban su rendimiento.

"Es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Mi vida cambió a nivel personal porque arrastraba mucho dolor y también a nivel futbolístico. Estoy otra vez en mi mejor nivel", aseguró.

Además, agradeció la confianza de Pellegrini, que le ha permitido recuperar su mejor versión, y reivindicó la constancia como una de las claves de su llegada a la absoluta.

"No recuerdo la última vez que falté a un entrenamiento. Son muchos años de trabajo en la sombra, de constancia, de tener esa fe y ganas de querer ir siempre a más", manifestó.

También dedicó palabras de elogio a De la Fuente, al que conoce desde las categorías inferiores y del que destacó especialmente su calidad humana.

"Lo conozco de la sub-19 y en la sub-21 me tocó jugar el Europeo bajo sus órdenes. Sabemos de la calidad humana que tiene antes de lo futbolístico. Al final pienso que lo más importante es la persona y Luis siempre ha sido una persona excelente. Siempre lo ha demostrado. A nivel futbolístico es obvio todo lo que ha logrado. Mejor imposible. Ha ganado todo lo que ha jugado y ojalá siga durante muchos años ganando todo lo que se le ponga por delante", señaló.

"Estoy muy contento por él. Si me dices cuando era sub-21 si me espero que Luis ganara el Mundial, pues queda un poco lejos, pero siempre le vimos con mucha capacidad, talento y calor humano que hace que el equipo rinda al máximo nivel como está demostrando. Ha sido un recorrido bueno y satisfactorio para él y ojalá que sea mucho más grande", añadió.

Asimismo, destacó además la humildad de sus compañeros y eligió a Fermín López como el futbolista que más le ha impresionado durante sus primeros días en la concentración: "He tenido muchos referentes durante mi carrera. Busquets, Xabi Alonso, Rodri, Zubimendi... El centro del campo de España es el mejor del mundo. Es un orgullo estar aquí y representar a mi país y más con este centro del campo. Todos tienen muchísima calidad. Y aparte de la calidad. el grupo humano y las personas que hay detrás del jugador. Si me tengo que quedar con uno, es con Fermín", destacó.

Por último, preguntado por si cree que España debería retirarse del Mundial si la final se disputa en otro país, dijo estar centrado en cosas más inmediatas: "Son cosas que no hay que preguntármelas a mí. Veremos qué pasa. Queda mucho tiempo. Ahora mismo tenemos retos más importantes que son los partidos de República Cehca e Inglaterra. Después pasará tiempo y ojalá se juegue en España. Sería lo mejor para todos. Pero falta mucho tiempo", finalizó.