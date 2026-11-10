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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 00:25

Nacional sella un boleto a las semifinales de la Copa Uruguay

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Montevideo, 9 nov (EFE).- Nacional selló este lunes un boleto a las semifinales de la Copa Uruguay tras vencer por 1-2 a Deportivo Maldonado en cuartos de final.

Por EFE
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En el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado a minutos de Punta del Este, el Tricolor ganó con goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

Sobre el final, Santiago Cartagena descontó para el local y llenó de emoción los últimos minutos de un juego que Nacional también se llevó gracias a un gran trabajo de sus centrales, quienes despejaron dos balones sobre la línea.

Más temprano, Danubio igualó 1-1 con el Lito y luego lo venció por 5-4 en los penaltis. El equipo perdedor se despidió así de una copa en la que en octavos fue el único club amateur en eliminar a uno profesional.

En la próxima ronda, Nacional se medirá por un lugar en la final con el vencedor de una serie que pondrá cara a cara a Boston River con Montevideo City Torque.

Danubio jugará la otra semifinal ante el ganador del Liverpool-Juventud.

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