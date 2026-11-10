Pellegrini: "Hay que entrar con seriedad y exigencia"

Pellegrini dijo en una rueda de prensa que afrontan el partido "con mucha ilusión de poder comenzar con el pie derecho" un campeonato "corto" que, en pocos partidos, permite el acceso a Europa, por lo que incidió en la importancia de "empezar con la ambición" exigida a sus jugadores.

En este sentido, restó importancia al hecho de no poder contar con nueve internacionales, más de los que pudo disponer antes del aplazamiento del partido por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), y consideró que "no hay que darle vueltas" a esta circunstancia.

"Hay un plantel que tiene que dar la cara en tres competiciones con la seriedad y exigencia que el fútbol exige. Hay mucho ejemplos de equipos de superior categoría que han caído. A quien le toque jugar, tiene que demostrar por qué está en el plantel del Betis", afirmó el técnico chileno.

Se congratuló de la convocatoria para la selección española del portero Álvaro Valles y del centrocampista Marc Roca y se mostró seguro de que el brasileño Antony Dos Santos recobre su mejor nivel: "lo importante es que mantenga la concentración necesaria porque calidad tiene. Ojalá sea lo antes posible", dijo.

Sobre su decisión de dejar fuera de la convocatoria ante el Elche al argentino Giovani Lo Celso, el técnico santiaguino dijo que "no ha pasado nada" con el internacional rosarino y que no ha habido "ningún tipo de problema", sólo que su labor "es elegir cada semana" y estimó que había otros compañeros más idóneos para el Martínez Valero "y no pasa de ser eso".