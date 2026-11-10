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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 10:50

Raúl González, nuevo técnico del Oviedo: "Llevaba tiempo esperando por un reto como este"

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Oviedo (España), 10 nov (EFE).- Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo, de la Segunda División del fútbol español, aseguró en su presentación en la sala de prensa del Carlos Tartiere que "llevaba tiempo esperando por un reto como este".

Por EFE
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"Después de un tiempo sin entrenar y de estar en el Castilla, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, con una ciudad con pasión por el fútbol. En mis últimas visitas, me convencieron para liderar este proyecto", explicó este mediodía el preparador azul, justo después de su primer entrenamiento en El Requexón.

Preguntado por lo que quiere de su equipo, Raúl aseguró que trabajará para lograr "un Oviedo vertical, agresivo, que busque el gol y sepa defender", añadiendo que, aunque el presidente del Grupo Pachuca, propietario del club, le gusta el fútbol alegre y ofensivo, también "es necesario el equilibrio".

"Esto será una maratón con muchas batallas y lo importante es llegar bien posicionados al final para luchar por el objetivo de ascender a Primera División", dijo el exfutbolista del Real Madrid y la selección española, al ser preguntado por el objetivo deportivo de este Real Oviedo.

Tras entrenar seis años consecutivos al Real Madrid Castilla y llevar año y medio sin equipo, el madrileño se definió como un técnico que le gusta ser "como es la persona" y que sus entrenamientos van a ser "exigentes e intensos, aunque también es importante pasarlo bien".

"Creo que he encontrado en Oviedo personas en la dirección deportiva y en la dirección general que me han ayudado a entender este club, también hablando con figuras importantes y amigos como César Martín o Santi Cazorla", concluyó Raúl González, que en los últimos meses ha visto partidos del filial junto a la leyenda azul, ya que los hijos de ambos juegan juntos en el Vetusta.

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