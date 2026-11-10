Tchouaméni, lesionado, causa baja con Francia

Tchouaméni "vuelve a sufrir una lesión en el aductor derecho, igual que el verano pasado en el Mundial de 2026. Lleva sintiendo molestias desde su llegada al CNF Clairefontaine (Yvelines), el lunes", indica la RFEF.

"Teniendo en cuenta su historial médico y tras consultar con los médicos del Real Madrid, el cuerpo técnico de los Bleus, de acuerdo con el jugador, decidió el martes por la noche devolverlo a su club. Pasará la noche con el grupo y partirá el miércoles hacia Madrid. No será sustituido", agrega la FFF.