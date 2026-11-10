UEFA pospone varios partidos en Portugal ante el aviso por mal tiempo para este miércoles

"Tras la alerta roja por la meteorología emitida por el Gobierno portugués debido a las severas condiciones traídas por el temporal Charles, los partidos de la UEFA programados para mañana, miércoles en Portugal, 11 de noviembre, han sido pospuestos", explicó la entidad en un comunicado.

Los que todavía no tienen una nueva fecha para su celebración son el encuentro entre el SL Benfica y el FK Austria Wien, de la Liga de Campeones femenina, y el partido entre el Sport Clube União Torreeense contra el AC Sparta Praha, de la Copa Europa femenina.

Por otro lado, serán reprogramados para el jueves dos partidos del Europeo sub-17 (Portugal vs Andorra y Bulgaria vs Serbia) y dos del Europeo sub-19 (Alemania vs Suecia y Portugal vs Lituania).

El Gobierno de Portugal declaró situación de alerta en todo el territorio continental debido al temporal que afecta al país y que dejará lluvias intensas y vientos fuertes que pueden provocar inundaciones, caída de árboles y daños en las infraestructuras, así como perturbaciones en las redes eléctricas y de comunicaciones.

La declaración de situación de alerta se prolongará desde las 00:00 hora local (misma hora GMT) del 11 de noviembre hasta las 23:59 horas del mismo día.