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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 19:00

1-4. Dinamarca derriba a Portugal en el arranque del post-Cristiano Ronaldo

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Lisboa, 14 nov (EFE).- Portugal sufrió este sábado una dura derrota ante Dinamarca (1-4) en la Liga de las Naciones en el que fue el primer partido de los lusos desde que Cristiano Ronaldo hiciera pública su retirada de la selección.

Por EFE
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Aunque no se encontraba presente en la ciudad norteña de Braga, Cristiano acaparó la atención y fue objeto de numerosos homenajes, tanto por parte del público como de sus compañeros, que saltaron al campo con su camiseta número siete.

Ya con sus dorsales habituales, los portugueses no solo tuvieron dificultades para poner en marcha su juego, sino que también les costó mucho frenar las embestidas de los daneses, que, cuando se acercaban a la portería de Diogo Costa, lo hacían con espacio y peligro.

Portugal aún logró restablecer en parte el equilibrio, pero los nórdicos seguían creando peligro, además de impedir que centrocampistas de la talla de Bruno Fernandes o Vitinha conectaran con sus compañeros de la delantera

Poco antes del descanso, Pierre-Emile Hojbjerg transformó un penalti que abrió el marcador y dio a Dinamarca una ventaja que resultaba justa.

La suerte del actual campeón de la Liga de las Naciones empeoró considerablemente en la segunda parte, ya que, en el 50', Dinamarca amplió su ventaja gracias a un gol de Rasmus Hojlund.

Fue una jugada muy bien construida por parte de los daneses, que aprovecharon la pasividad lusa, con Damsgaard en el área centrando hacia el segundo palo, donde Hojlund, sin nadie que le marcara, remató de primeras con la zurda.

Y solo siete minutos después, Hojlund recibió un pase en profundidad de Hojbjerg, se deshizo del central portugués del Villarreal Renato Veiga y logró el doblete que congeló el Estadio Municipal de Braga.

En respuesta al duro resultado, el seleccionador portugués, Jorge Jesus, recurrió al banquillo para dar entrada a Palinha, al ex del Barça Trincão y a Forbs -que hoy lucía el número 7 que antes llevaba Cristiano Ronaldo-, aunque Dinamarca siguió neutralizando la medular rival.

En el minuto 75, Dinamarca marcó su cuarto gol.

Tras un tiro libre, Joachim Andersen remató de cabeza sin que la defensa portuguesa opusiera resistencia alguna y empeoró aún más una noche que ya era una pesadilla para Portugal.

En el último suspiro, el madridista Bernardo Silva aprovechó un despeje a medias del portero Mads Hermansen y firmó el gol del honor para Portugal, aunque sin alterar el desenlace del partido.

Portugal, que ya tenía asegurada la clasificación para la siguiente fase, viajará ahora a Cardiff, donde el próximo martes tendrá la oportunidad de lamerse las heridas ante Gales, y un empate le garantizará el primer puesto del grupo A4.

Por su parte, Dinamarca, segunda a tres puntos de los portugueses, se enfrentará ese mismo día a su vecina Noruega con el objetivo de sellar su clasificación e incluso con la posibilidad de alcanzar el primer puesto.

1 - Portugal: Diogo Costa; Alberto Costa, Rúben Dias, Renato Veiga, Diogo Dalot; Rúben Neves (Palhinha, min. 64), Vitinha (Neves, min. 83); Pedro Neto (Trincão, m. 64), Bruno Fernandes (Bernardo Silva, min. 79), João Félix (Forbs, m. 64); Gonçalo Ramos.

4 - Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen (Nelsson, min. 82), Joakim Maehle, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard (Jensen, min. 66), Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen (Skov Olsen, min. 66), Mohammed Daramy (Froholdt, min. 73) y Rasmus Hojlund (Osula, min. 73).

Goles: 0-1, min. 43: Hojbjerg; 0-2, min. 50: Hojlund; 0-3, min. 57: Hojlund; 0-4, min. 75: Andersen; 1-4, min. 93: Bernardo Silva.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia) Mostró la tarjeta amarilla a Dias y Palhinha, de Portugal.

Incidencias: Partido del grupo A4 de la Liga de las Naciones disputado en el Estadio Municipal de Braga (Portugal).

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