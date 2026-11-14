Boca golea a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina

Los goles de Santiago Ascascíbar (m.45), el colombiano Sebastián Villa (m.63) y el uruguayo Leandro Lozano (m.74) le permitieron al Xeneize definir la serie ante el Taladro, en una semifinal disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Luego de su conquista del título de la Tabla Anual, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se garantizó otra final el próximo 2 de diciembre ante Platense, que en la otra semifinal había derrotado por penaltis al Atlético Tucumán.

En el horizonte de Boca aparece primero el encuentro del próximo sábado ante Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.

Luego, el 2 de diciembre jugará la final contra Platense por la Copa Argentina; y tiene por delante, además, la definición del Torneo Clausura local, donde se medirá en octavos de final con el Independiente Rivadavia de Mendoza.

De esta manera, Boca está en carrera para conquistar cinco títulos antes de finalizar el año, porque de conquistar el Torneo Clausura en el último partido del año del fútbol argentino podría agregar la disputa por el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba.