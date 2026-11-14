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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 14:20

Bolivia pierde por lesión a Robson Matheus para el amistoso con Ecuador

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La Paz, 14 nov (EFE).- El centrocampista Robson Matheus salió lesionado del partido amistoso en que Bolivia cayó por 2-0 ante Perú, por lo que se perderá un encuentro similar previsto para este martes ante Ecuador, informó este sábado la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Por EFE
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El cuerpo médico de la Verde señaló en un comunicado de prensa que Robson Matheus "debió abandonar el terreno de juego tras presentar un dolor agudo en el hombro derecho", en el partido disputado el viernes en Lima.

"La evaluación médica inicial establece como diagnóstico presuntivo una subluxación acromioclavicular derecha. En consecuencia, el futbolista queda desafectado de la convocatoria de la selección nacional", señaló la FBF.

El centrocampista del Bolívar retornará al país "para someterse a estudios médicos complementarios" que establezcan el alcance de la lesión y "el tratamiento correspondiente" que tendrá que seguir.

Al mando del boliviano Óscar Villegas, la Verde perdió por 2-0 en su visita a Perú, acumulando su quinta derrota al hilo en partidos amistosos disputados desde junio pasado.

Bolivia no logra levantar cabeza tras quedar a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

En el hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, la Verde venció a Surinam por 2-1, pero cayó en la final por 2-1 ante Irak.

El plantel de Villegas continuará su preparación para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2030 con otro partido amistoso en el que se medirá el martes con Ecuador en Guayaquil.

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