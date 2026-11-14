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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 17:15

Cristiano, homenajeado en el minuto 7 del partido de Portugal contra Dinamarca

Imagen sin descripción

Lisboa, 14 nov (EFE).- Los aficionados de Portugal rindieron homenaje este sábado a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete del partido contra Dinamarca, el primero desde que se anunciara la retirada de la mayor figura en la historia del fútbol del país.

Por EFE
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En el minuto 7 -el número que Cristiano ha lucido más veces con la selección-, el público del Estadio Municipal de Braga (norte luso) ovacionó de pie al exdelantero del Real Madrid y entonó el 'SIU' de su celebración, mientras en las pantallas aparecía "Gracias, capitán".

No fue el único homenaje que recibió Cristiano Ronaldo en este partido, ya que todos los jugadores de Portugal saltaron al campo con la camiseta número siete y, entre las gradas, se exhibió una gran pancarta de agradecimiento.

Cristiano, de 41 años y actualmente en el Al Nassr saudí, anunció el pasado día 5 su retirada de la selección de Portugal tras las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus.

En total, disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

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