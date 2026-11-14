De la Fuente responde a Tuchel: "En España no somos racistas ninguno"

De la Fuente respondió de este modo a Tuchel después de que el técnico germano haya recordado a sus jugadores el protocolo antirracismo de la UEFA antes del partido de la Liga de Naciones contra España en el estadio Metropolitano de Madrid.

"Yo puedo decir lo contrario. Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno", aseveró el seleccionador español a la pregunta de una periodista británica sobre qué le parecía la postura expresada por Tuchel ante el encuentro con España.

De la Fuente ofreció una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas antes del último entrenamiento preparatorio del partido ante los ingleses.

La Comisión de Apelación de la FIFA acordó el pasado 16 de octubre mantener la sanción que le impuso la de Disciplina a comienzos de agosto por los cánticos racistas de un sector del público en el amistoso contra Egipto jugado el pasado 31 de marzo en el estadio Cornellá de Barcelona.

El castigo estableció una multa de 20.000 dólares (unos 18.000 euros) y la clausura parcial de al menos el 15 por ciento del aforo del estadio en el que dispute su próximo partido amistoso.

No se cumplirá, por tanto, en el encuentro de este domingo ante Inglaterra en el Metropolitano puesto que tiene carácter oficial al ser de la Liga de Naciones, competición que organiza la UEFA.