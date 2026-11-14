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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 18:00

Ecuador anuncia nómina para el Mundial Sub-17 con el reto de superar los cuartos de final

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- La selección sub-17 de Ecuador anunció este sábado la lista de convocados para jugar el Mundial de esa categoría, que comenzará el próximo jueves en Catar, donde buscará "hacer historia" y superar los cuartos de final alcanzados en Chile 2015.

Por EFE
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"Estos son nuestros convocados para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026", publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en su cuenta de X, donde añadió: "Estamos listos para hacer historia".

El equipo estará dirigido por el técnico argentino Gonzalo Ferrea y en la lista destacan los hermanos Holger y Edwin Quintero, recientes campeones de la liga profesional ecuatoriana con Independiente del Valle.

La convocatoria también incluye al atacante Luis Fragozo, quien disputó buena parte de la temporada 2026 con el Emelec, y al centrocampista Adrián Cuadrado, de padre ecuatoriano y madre española, formado en las divisiones inferiores del Barcelona.

Ecuador disputará su séptimo Mundial sub-17 con el objetivo de superar los cuartos de final que alcanzó en Chile 2015 e integrará el grupo B junto a Nueva Caledonia, Uganda y Corea del Sur.

Su debut será el próximo jueves ante Nueva Caledonia, luego se enfrentará a Uganda el domingo y cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre frente a Corea del Sur.

Ecuador debutó en los mundiales sub-17 en Canadá 1987 y fue anfitrión de la edición de 1995, en la que también alcanzó los cuartos de final; posteriormente participó en México 2011, Chile 2015, Brasil 2019 e Indonesia 2023.

- Porteros: Jefferson Camacho (Independiente del Valle), Crixson Rodríguez (Universidad Católica) y Mijaíl Vaca (El Nacional).

- Defensas: Deinner Ordóñez (Independiente del Valle), Jhon Chica y Sergio González (Emelec); Nicolás Sotomayor (Aucas), Carlos Medina (Barcelona) y Janer Mina (Liga Deportiva Universitaria de Quito).

- Centrocampistas: Jordin Mina, Jandry Calle y José Rubio (Liga Deportiva Universitaria de Quito); Deymar Borja (Guayas FC), Nixon Ayoví y Brayson Zamora (Independiente del Valle); Adrián Cuadrado (Barcelona).

- Delanteros: Luis Fragozo (Emelec), Edwin Quintero, Johan Martínez y Holger Quintero (Independiente del Valle), y Jhon Guerrero (Atlético Santo Domingo).

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