Frenkie de Jong, baja ante Alemania por "leves molestias físicas"

El jugador azulgrana no volvió al terreno de juego tras el descanso de la goleada que Países Bajos propinó el viernes a Grecia (7-0), un resultado que acerca al combinado de Xavi Hernández a los cuartos de final de la competición.

"Frenkie de Jong ha experimentado algunas leves molestias físicas y se perderá el partido ante Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín, ya que el partido del lunes llega demasiado pronto para el centrocampista", reza el comunicado que la federación neerlandesa ha publicado en sus redes sociales.