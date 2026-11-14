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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 09:39

Japón derrota a Brasil y aguarda por Paraguay

Raphinha es sujetado por Koki Machida, en una marca más que pegajosa, durante el amistoso disputado en Singapur, con victoria de Japón sobre Brasil por 3-2.
Raphinha es sujetado por Koki Machida, en una marca más que pegajosa, durante el amistoso disputado en Singapur, con victoria de Japón sobre Brasil por 3-2.HOW HWEE YOUNG

Un gol en tiempo adicional de Tatsuhiro Sakamoto le dio la victoria este sábado a Japón ante Brasil 3-2, en un amistoso disputado en el estadio Nacional de Singapur. Los nipones enfrentarán el martes a Paraguay.

Por ABC Color
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Los japoneses se adelantaron en el marcador con un contraataque finalizado por Takefusa Kubo en el minuto 15 y ampliaron la ventaja en el 19, con un tanto de Keito Nakamura.

Lea más: Perú logra ante Bolivia su segundo triunfo bajo el mando de Menezes

Brasil logró el empate con dos golazos desde fuera del área de Vinícius Junior (minutos 33 y 75), aunque en el tiempo adicional, Sakamoto aprovechó un rebote para darle la victoria a Japón.

La Canarinha protestó mucho una supuesta falta en el inicio de la jugada del tercer gol japonés, y el seleccionador Carlo Ancelotti y Raphinha, que estaba en el banquillo, fueron expulsados con roja directa.

Brasil volverá a jugar el próximo martes en el mismo escenario contra Singapur (07:00 de Paraguay), mientras que Japón se medirá a Paraguay, también en ese coliseo, a las 10:10.

La Albirroja goleó el viernes a Singapur por 4-1, en Kallang.

Formaciones

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Hiroki Ito (86’ Junnosuke Suzuki), Koki Machida (86’ Kou Itakura); Ritsu Doan (72’ Tatsuhiro Sakamoto), Daichi Kamada (72’ Takumi Minamino), Ao Tanaka (86’ Kodai Sano), Keito Nakamura (72’ Junya Ito); Takefusa Kubo (62’ Kaishu Sano), Shuto Nakano (62’ Yukinari Sugawara) y Daizen Maeda (72’ Koki Ogawa). D.T.: Hajime Moriyasu.

Brasil: Pedro Morisco; Wesley (78’ Vanderson), Carlos Augusto, Gabriel y Jair (58’ Jonathan Jesús); Bruno Guimarães, Andrey Santos (78’ João Gomes); André Santos (58’ Marlon Gomes); Estêvão (58’ Alisson), Raphinha (71’ Endrick) y Vinícius Júnior. D.T.: Carlo Ancelotti.

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