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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 09:45

Kubo dedica su gol ante Brasil a un compañero de la Real Sociedad recientemente lesionado

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Take Kubo dedicó este sábado a su compañero de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, operado el viernes en Madrid de una grave lesión muscular, el gol con el que abrió el marcador en la victoria de Japón frente a Brasil (3-2), y mostró durante la celebración un mensaje de apoyo al extremo donostiarra: "Mucho ánimo BARRE!!".

Por EFE
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Barrenetxea se lesionó el pasado domingo ante el Rayo Vallecano, apenas un minuto después de asistir a Orri Óskarsson en el gol de la victoria (1-0) en el partido de LaLiga EA Sports (Primera División española). El extremo entró en la enfermería tras estirar la pierna para controlar un balón y abandonó el encuentro entre lágrimas.

La lesión, que le impidió incorporarse a la selección española, obligó a una intervención quirúrgica en el Hospital Vithas Madrid Aravaca, practicada por el especialista Lasse Lempainen, y podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

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