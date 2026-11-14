Kubo dedica su gol ante Brasil a un compañero de la Real Sociedad recientemente lesionado

Barrenetxea se lesionó el pasado domingo ante el Rayo Vallecano, apenas un minuto después de asistir a Orri Óskarsson en el gol de la victoria (1-0) en el partido de LaLiga EA Sports (Primera División española). El extremo entró en la enfermería tras estirar la pierna para controlar un balón y abandonó el encuentro entre lágrimas.

La lesión, que le impidió incorporarse a la selección española, obligó a una intervención quirúrgica en el Hospital Vithas Madrid Aravaca, practicada por el especialista Lasse Lempainen, y podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varios meses.